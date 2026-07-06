Bivši srpski sudac šokirao izjavama o ispadanju Hrvatske: 'Što smo tražili, to smo dobili'

Mnoge navijače hrvatske nogometne reprezentacije još uvijek boli ispadanje u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Portugala. Vatreni su poraženi s 2:1 iako su im u drugom poluvremenu poništena tri pogotka, a onaj Joška Gvardiola za 2:2 u sudačkoj nadoknadi mnogi smatraju regularnim. Svoje mišlljenje o cijeloj situaciji dao je bivši međunarodni sudac iz Srbije, Raka Đurović.

- Žao mi je što je Hrvatska ispala, ali nema razloga da se ljuti. Tražili smo nove tehnologije, pa smo dobili senzor u lopti. Čuperak kose igrača koštao ih je produžetka protiv Portugala, možda i plasmana dalje, ali tako je. Sve je čisto, znam da ih ovo boli, ali gol je opravdano poništen. Zato je i uveden VAR. Netko će reći da je ubijena draž nogometa. Jest, ali ponavljam – što smo tražili, to smo dobili. Htjeli smo suvremene tehnologije, evo nam sada suvremenog nogometa. Dobili smo senzor u lopti i dužni smo mu vjerovati. Ja sam bio protiv toga, za mene VAR treba postojati samo za situacije poput prelaska lopte preko gol-crte, ali sada se koristi i za situacije koje se ne mogu izmjeriti golim okom, poput dlake kose u ovom slučaju - rekao je o kontaktu Igora Matanovića s loptom u emisiji 'Sportal jutro Mundijal specijal'.

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Istaknuo je kako ga je ipak zasmetala jedna druga stvar.

- U slučaju poništenog gola Hrvatske meni je nešto drugo izazvalo revolt. Ako je senzor u lopti reagirao, kao što jest, zašto je sudac uopće išao gledati snimku na monitor? Što je mogao vidjeti golim okom kada je senzor već identificirao situaciju? To nije bila odluka suca na temelju snimke, nego na temelju senzora. Rekli su mi da su time samo kupovali vrijeme i smirivali strasti igrača jer je riječ bila o odluci koja je odlučivala pobjednika.

Najviše pažnje privukao je njegov komentar u kojem je pokušao objasniti zašto je Hrvatska "morala ispasti".

- Izgleda da su ljudi iz FIFA-e znali da će ispasti Brazil pa im treba Ronaldo kao zaštitno lice Mundijala, zato je Hrvatska ispala. Šalu na stranu, ali pravi sportaš kakav je Modrić rekao je: 'Da je bilo obrnuto, siguran sam da bi odluka bila drugačija.' To je izjava koju često čujemo kada igra Srbija, ali takav je nogomet – sudar velikih i malih. Moramo se pomiriti s tim. Uvijek će postojati veliki i mali, a kada se lome ovakve odluke, najčešće stradaju oni manji - zaključio je.