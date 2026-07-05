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POČIVAO U MIRU

Usred svjetskog prvenstva preminula je istinska legenda i velikan svjetskog nogometa

Pixabay
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.07.2026.
u 18:10

Njegova trenerska priča gotovo je u potpunosti ispisana na klupi Sportinga, koju je vodio u čak pet prilika. Time je postao trener s najviše utakmica u povijesti kluba, s nevjerojatnih 371 utakmica, od čega 230 u La Ligi

Legenda španjolskog nogometa i jedna od najvažnijih osoba u povijesti Sportinga iz Gijona José Manuel Díaz Novoa preminuo je u 82. godini života. Vijest o njegovoj smrti pogodila je Španjolce svjetskog prvenstva, dok se španjolska reprezentacija priprema za utkakmicu osmine finala.

Novoa je rođen u Gijónu, a profesionalni put započeo je u Sportingu. Nakon pet godina otišao je u Celtu iz Viga, s kojom je 1969. godine ostvario ulazak u prvu ligu. Činilo se da je pred njim sjajna budućnost, no teška ozljeda koljena prisilila ga je na prekid karijere sa samo 27 godina u dresu Real Avilésa.

Njegova trenerska priča gotovo je u potpunosti ispisana na klupi Sportinga, koju je vodio u čak pet prilika. Time je postao trener s najviše utakmica u povijesti kluba, s nevjerojatnih 371 utakmica, od čega 230 u La Ligi. Pod njegovim vodstvom, Sporting je proživljavao neke od svojih najslavnijih trenutaka. Doveo je momčad do finala Kupa kralja 1982., gdje su tijesno poraženi od Real Madrida, a tri puta ih je odveo u Kup UEFA, potvrđujući status kluba u vrhu španjolskog nogometa. Njegov autoritet i znanje cijenili su se i izvan Asturije, pa je vodio i Celtu, Real Burgos te Espanyol.

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Ključne riječi
nogomet Španjolska SP 2026.

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