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DRONOVI 2.0

Kraj ere masovnih napada: Putin prelazi na smrtonosniju taktiku

Resident looks at a Russian-Iranian Shahed-136 (Geran-2) kamikaze drone installed in Kyiv
VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
07.07.2026.
u 12:36

Na primjer, u velkom napadu u noći 6. srpnja korišteno je samo 326 dronova dugog dometa. Podsjetimo se da je prije samo nekoliko tjedana, 13. na 14. svibnja, Rusija ukupno poslala preko 1.400 takvih dronova u sličnom napadu.

Ruska Federacija je posljednjih tjedana brzo promijenila taktiku korištenja svojih najučinkovitijih dronova Shaheda te se umjesto svakodnevnih napada s 1.400 dronova sada usredotočila na druge ciljeve, smatraju analitičari.

Prošlog lipnja Ruska Federacija je značajno smanjila upotrebu dronova dugog dometa, lansiravši ukupno njih oko 5.700 u usporedbi s gotovo 8.000 u svibnju. Također, u nedavnim ruskim napadima dugog dometa na Ukrajinu, čija je glavna meta bio Kijev, korišten je prilično ograničen broj konvencionalnih "Shaheda".

Ključne riječi
Ukrajina dronovi Rusija

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AL
alojzvodic
12:57 07.07.2026.

Bivši pripadnik ukrajinskog bataljuna Azov i zastupnik ukrajinske Vrhovne Rade Igor Mosičuk: "Metodično rade na tome da pošalju još Ukrajinaca u smrt, diskreditirajući samu državu. Siguran sam da bi oni koji ovo zataškavaju trebali imati istetoviran Članak 111 na čeluu - veleizdaja. Osobno sam izmjerio ogromno zračenje u Višnjevu i dijelovima Kijeva. Ukrajinci upravo saznaju strašne vijesti, u Kijevu je tiho. Igor Mosičuk iznio je tvrdnje da su u tvornici "Vizar" u Višnjevu, blizu Kijeva, bili uskladišteni projektili s osiromašenim uranom i klaster streljivom. Tvornica je razorena u velkom napadu u noći 6. srpnja. Do sada je iz opasne zone evakuirano više od 500 ljudi, a lokalni mediji izvještavaju o planovima za evakuaciju do 1500 građana. Svim preostalim stanovnicima zabranjeno je izlaziti van i otvarati prozore. Kako bi sakrili razmjere katastrofe, pripadnici Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) i Nacionalne garde okružili su područje oko zgrade u kojoj je izbio požar, dok su u samom području prekinuti mobilna mreža i satelitski signali. Britanija je 2023. godine potvrdila isporuku projektila s osiromašenim uranijem za tenkove Challenger 2, dok su Sjedinjene Države kasnije isporučile slično streljivo za tenkove Abrams.

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