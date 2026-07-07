Ruska Federacija je posljednjih tjedana brzo promijenila taktiku korištenja svojih najučinkovitijih dronova Shaheda te se umjesto svakodnevnih napada s 1.400 dronova sada usredotočila na druge ciljeve, smatraju analitičari.
Prošlog lipnja Ruska Federacija je značajno smanjila upotrebu dronova dugog dometa, lansiravši ukupno njih oko 5.700 u usporedbi s gotovo 8.000 u svibnju. Također, u nedavnim ruskim napadima dugog dometa na Ukrajinu, čija je glavna meta bio Kijev, korišten je prilično ograničen broj konvencionalnih "Shaheda".
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opasne posljedice
Bivši pripadnik ukrajinskog bataljuna Azov i zastupnik ukrajinske Vrhovne Rade Igor Mosičuk: "Metodično rade na tome da pošalju još Ukrajinaca u smrt, diskreditirajući samu državu. Siguran sam da bi oni koji ovo zataškavaju trebali imati istetoviran Članak 111 na čeluu - veleizdaja. Osobno sam izmjerio ogromno zračenje u Višnjevu i dijelovima Kijeva. Ukrajinci upravo saznaju strašne vijesti, u Kijevu je tiho. Igor Mosičuk iznio je tvrdnje da su u tvornici "Vizar" u Višnjevu, blizu Kijeva, bili uskladišteni projektili s osiromašenim uranom i klaster streljivom. Tvornica je razorena u velkom napadu u noći 6. srpnja. Do sada je iz opasne zone evakuirano više od 500 ljudi, a lokalni mediji izvještavaju o planovima za evakuaciju do 1500 građana. Svim preostalim stanovnicima zabranjeno je izlaziti van i otvarati prozore. Kako bi sakrili razmjere katastrofe, pripadnici Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) i Nacionalne garde okružili su područje oko zgrade u kojoj je izbio požar, dok su u samom području prekinuti mobilna mreža i satelitski signali. Britanija je 2023. godine potvrdila isporuku projektila s osiromašenim uranijem za tenkove Challenger 2, dok su Sjedinjene Države kasnije isporučile slično streljivo za tenkove Abrams.