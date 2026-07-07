Kraj ere masovnih napada: Putin prelazi na smrtonosniju taktiku

Ruska Federacija je posljednjih tjedana brzo promijenila taktiku korištenja svojih najučinkovitijih dronova Shaheda te se umjesto svakodnevnih napada s 1.400 dronova sada usredotočila na druge ciljeve, smatraju analitičari.



Prošlog lipnja Ruska Federacija je značajno smanjila upotrebu dronova dugog dometa, lansiravši ukupno njih oko 5.700 u usporedbi s gotovo 8.000 u svibnju. Također, u nedavnim ruskim napadima dugog dometa na Ukrajinu, čija je glavna meta bio Kijev, korišten je prilično ograničen broj konvencionalnih "Shaheda".