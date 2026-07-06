Cure detalji tajne večere Infantina: Poslije nje dogodilo se nešto što je zaprepastilo cijeli svijet

Nakon što je ranije objavljeno da je američki predsjednik Donald Trump razgovarao s predsjednikom Fige Giannijem Infantinom, medij Politico sada donosi nove detalje o lobiranju iza kulisa u vezi s crvenim kartonom Folarina Baloguna. Prema njihovim izvorima, važnu ulogu imao je američki ministar trgovine Howard Lutnick, koji je navodno sudjelovao u neformalnim razgovorima s čelnicima Fife kako bi se Balogunu ukinula suspenzija.

Politico kaže kako je Lutnick početkom lipnja prisustvovao privatnoj večeri s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom, njegovim savjetnikom Carlosom Cordeirom i još nekolicinom gostiju. Taj susret dosad nije bio poznat javnosti, a američki medij piše da pokazuje koliko su bliski odnosi između vodstva Fife i administracije predsjednika Donalda Trumpa.

Navodno je upravo Lutnick tijekom turnira razvio izravan kanal komunikacije s Infantinom. Dvojica dužnosnika zajedno su pratila i utakmicu SAD-a protiv Bosne i Hercegovine, na kojoj je Balogun isključen nakon oštrog starta na Muharemoviću. Na kraju, Fifa je nekoliko dana poslije donijela šokantnu odluku i odgodila suspenziju Baloguna, čime mu je omogućila nastup protiv Belgije.