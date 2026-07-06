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NEVJEROJATAN PREOKRET

Cure detalji tajne večere Infantina: Poslije nje dogodilo se nešto što je zaprepastilo cijeli svijet

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
1/3
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.07.2026.
u 10:10

Politico kaže kako je Lutnick početkom lipnja prisustvovao privatnoj večeri s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom, njegovim savjetnikom Carlosom Cordeirom i još nekolicinom gostiju. Taj susret dosad nije bio poznat javnosti, a američki medij piše da pokazuje koliko su bliski odnosi između vodstva Fife i administracije predsjednika Donalda Trumpa

Nakon što je ranije objavljeno da je američki predsjednik Donald Trump razgovarao s predsjednikom Fige Giannijem Infantinom, medij Politico sada donosi nove detalje o lobiranju iza kulisa u vezi s crvenim kartonom Folarina Baloguna. Prema njihovim izvorima, važnu ulogu imao je američki ministar trgovine Howard Lutnick, koji je navodno sudjelovao u neformalnim razgovorima s čelnicima Fife kako bi se Balogunu ukinula suspenzija.

Politico kaže kako je Lutnick početkom lipnja prisustvovao privatnoj večeri s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom, njegovim savjetnikom Carlosom Cordeirom i još nekolicinom gostiju. Taj susret dosad nije bio poznat javnosti, a američki medij piše da pokazuje koliko su bliski odnosi između vodstva Fife i administracije predsjednika Donalda Trumpa.

Navodno je upravo Lutnick tijekom turnira razvio izravan kanal komunikacije s Infantinom. Dvojica dužnosnika zajedno su pratila i utakmicu SAD-a protiv Bosne i Hercegovine, na kojoj je Balogun isključen nakon oštrog starta na Muharemoviću. Na kraju, Fifa je nekoliko dana poslije donijela šokantnu odluku i odgodila suspenziju Baloguna, čime mu je omogućila nastup protiv Belgije.

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Ključne riječi
FIFA SP 2026. Donald Trump Gianni Infantino

Komentara 10

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EJ
ejStef
10:25 06.07.2026.

Kakve veze između Trumpa i FIFA? Joj, gluposti, radi se o novcu i ništa drugo. Biznis je u pitanju.

SB
Stroga Babaroga
10:22 06.07.2026.

Trebalo je bojkotirati prvenstvo u SADu, ali svijet previše voli nogomet. Odluke sudaca i Fife su i prije znale biti upitne, ali ovo je next level.

DD
Dobar.Dabar
10:13 06.07.2026.

To je uvijek bio i ostao biznis. Ne znam sto se ljudi cude...pa treba puniti stadione, imati zvijezde koje igraju, dati domacinima prednost, itd.

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