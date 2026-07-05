Poznati Srbin bijesan nakon utakmice vatrenih: 'Nogomet je pocrnio, ovo je sramota kakva se ne pamti'

Bivši srpski reprezentativac Rade Bogdanović izazvao je brojne reakcije u regiji nakon što je u programu RTS-a žestoko kritizirao suđenje i odluke koje su obilježile ispadanje Hrvatske sa Svjetskog prvenstva u porazu 2:1 protiv Portugala u šesnaestini finala.

Hrvatska je u Torontu vodila golom Ivana Perišića u drugom poluvremenu, ali je Portugal preokrenuo utakmicu. Najprije je izjednačio preko Cristiana Ronalda iz kaznenog udarca nakon VAR intervencije, a zatim u sudačkoj nadoknadi preko Gonçala Ramosa stigao do pobjede. Hrvatska je u dubokoj nadoknadi imala i pogodak koji je nakratko značio produžetke, no VAR ga je poništio zbog zaleđa u začetku akcije.

Upravo te situacije Bogdanović je doveo u pitanje. Bivši reprezentativac i sadašnji stručni komentator smatra da su odluke “poremetile ritam utakmice” i da je Hrvatska oštećena. “Generalno je na toj utakmici nogomet pocrnio i pukao. Velika je sramota da su čelnici FIFA-e odlučili diskvalificirati Hrvatsku na jedan vrlo pogrešan i ružan način", rekao je. "To je jedna velika sramota da vi jednu ekipu koja je igrala vrlo dobar nogomet, pogotovo u drugom dijelu, na takav način masakrirate", dodao je.

Posebno se osvrnuo na situaciju iz koje je Portugal došao do poravnanja. Portugal je izjednačio iz kaznenog udarca nakon duela Nikole Vlašića i Veige. Sudac Espen Eskås isprva nije pokazao na bijelu točku, no nakon VAR intervencije promijenio je odluku, a Cristiano Ronaldo realizirao penal za 1:1. Bogdanović smatra da prekršaja uopće nije bilo: “Pogledajte ovaj faul, dres mu je ispeglan, nema čupanja, kao da je iz kemijske čistionice izašao. Svirali su penal na nagovor Ronalda, koji se prvi počeo buniti.”

Osim same utakmice, Bogdanović je ponudio zanimljivu perspektivu o tome zašto Hrvatska unatoč svim pritiscima i silama koje je pokušavaju „uništiti“, uvijek iznova pronalazi put do uspjeha. Ključ leži, tvrdi on, u odgoju i međusobnom poštovanju unutar stožera. Sve je oprimjerio jednom anegdotom iz Novigrada. "Zašto je Hrvatska pobjednik u svemu? Bio sam u Novigradu na jednom sportskom seminaru i bila je večera. Sjedim za stolom i govorim ljudima pored sebe: 'Špijuniram Hrvate koji su dva stola od mene.' Za stolom su Zlatko Dalić, Joško Jeličić, Igor Bišćan, Zorislav Srebrić... eminentan skup bivših hrvatskih reprezentativaca", prisjetio se.

Posebno mu je zanimljiv bio odnos izbornika Zlatka Dalića i doajena Zorislava Srebrića. "Ovo je vrlo bitno zašto je Hrvatska pobjednik i zašto je ne mogu uništiti, a svim silama se trude. U jednom trenutku Zorislav Srebrić (op.a. danas ima 86 godina) hoće ustati, a do njega Zlatko Dalić odmah skače, diže ga, povlači stolicu iza njega, drži ga desnom rukom, uzima njegovu torbicu i vodi ga u sobu jer je završio s večerom. Od tuda počinje poštovanje. Zlatko Dalić nije samo najuspješniji izbornik po statistici, nego zato što je Hrvatska s njim udarila temelje ponašanja i odgoja u nogometnom savezu i nogometu. Njihovi rezultati nisu slučajni", zaključio je Bogdanović svoj hvalospjev na račun hrvatskog nogometa.