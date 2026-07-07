'Trumpov pritisak na Infantina je sramotan! Tko poništava odluku i na temelju čega? I dokle to ide?'

Američki CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali Fifu i zatražili od predsjednika Giannija Infantina da preispita crveni karton najboljem strijelcu američke reprezentacije Folarinu Balogunu. Američki predsjednik Donald Trump potom je javno pohvalio Fifinu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde.

Fifini izvori tvrde da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27., no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti na Mundijalu.

Belgijski mediji brzo su reagirali na bombastičnu vijest. Novine Nieuwsblad odluku su opisale kao božji dar za SAD i izvijestile da belgijski savez istražuje mogućnost žalbe, uz napomenu da su Belgijci žrtve slučaja.

De Standard navodi da belgijski nogometni savez ne namjerava jednostavno prihvatiti mjeru i istražuje pravne mogućnosti. Televizija VRT izvještava da Belgija vjeruje kako je "golemi pritisak" Donalda Trumpa bio ključan faktor u Fifinoj odluci.

Na tu je priču reagirao izbornik Engleske Thomas Tuchel, nakon ulaska u četvrtfinale.

– Tko poništava odluku i na temelju čega? I dokle to ide? Neobično mi je i želim da postoje jednaka mjerila. Može li se poništiti i žuti karton Declanu Riceu, može li se Francuska žaliti na utakmicu s Paragvajem? Gdje je granica? Očito sam ja kriva osoba za takva pitanja. Pričekat ću malo i vidjeti što će se događati – rekao je Tuchel.

Donald Trump nazvao je kapetana Engleske Harryja Kanea "velikim igračem" i zato su novinari pitali Tuchela može li Kane, kad je već tako drag Trumpu, tražiti da se skine suspenzija Jarellu Quansahu, koji je dobio izravni crveni karton protiv Meksika. "Možda može", odgovorio im je Tuchel pa nastavio:

– Ne znam zbilja gdje je granica i možemo li mi sad poništiti suspenziju. Što se događa? Možemo li uložiti žalbu na žuti karton? – u nevjerici je ponavljao izbornik Engleske.

Spornu odluku i Wayne Rooney nazvao je "apsolutom sramotom".