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OD 17 SATI

Hrvatska U-19 danas protiv Srbije lovi polufinale Europskog prvenstva, evo gdje gledati utakmicu

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
05.07.2026.
u 11:55

Hrvatska u posljednje kolo ulazi s jednim bodom nakon remija protiv Italije (0:0) i poraza od Ukrajine (3:1), dok je Srbija bez bodova nakon poraza od Italije (2:0) i Ukrajine (2:1).

Mlada hrvatska reprezentacija danas od 17 sati na stadionu The Oval u Walesu igra posljednju utakmicu skupine B Europskog prvenstva do 19 godina, a suparnik će joj biti Srbija. Iako je Srbija već izgubila priliku za plasman u polufinale, dvoboj nosi veliku važnost jer treće mjesto u skupini vodi u doigravanje za plasman na Svjetsko prvenstvo U-20.

Hrvatska u posljednje kolo ulazi s jednim bodom nakon remija protiv Italije (0:0) i poraza od Ukrajine (3:1), dok je Srbija bez bodova nakon poraza od Italije (2:0) i Ukrajine (2:1). Zbog toga će hrvatskoj reprezentaciji i remi biti dovoljan za osvajanje trećeg mjesta, dok Srbija mora pobijediti želi li preskočiti Hrvatsku na ljestvici. 

Na vrhu skupine nalazi se Ukrajina sa šest bodova i već osiguranim polufinalom, dok Italija ima četiri boda i u posljednjem kolu protiv Ukrajinaca traži potvrdu prolaska među četiri najbolje reprezentacije Europe. Teoretski Hrvatska još može i do polufinala, no da bi prošla ondje, Hrvatska mora obvezno pobijediti Srbiju, a Italija ne smije osvojiti ni bod protiv Ukrajine. Spomenimo i da je Hrvatska trenutno na negativnoj gol-razlici 1:3, a Italija na pozitivnoj 2:0.

Osim borbe za treće mjesto, dvoboj nosi i dodatnu težinu zbog rivalstva dviju reprezentacija. U dosadašnjih šest međusobnih susreta uspješnija je Srbija s četiri pobjede, dok je Hrvatska slavila dvaput. Posljednji ogled, međutim, uvjerljivo je pripao Hrvatskoj, koja je u kvalifikacijama za ovo Europsko prvenstvo u studenome prošle godine pobijedila Srbiju čak 4:1.

Prijenos uživo je na kanalu RTL2 od 17 sati. Protiv Italije Hrvatska je zaigrala u sastavu Kostopeč - Mikić, Zebić, Puljić, Mandić - Smiljanić, Čović, Subotić, Šutalo - Kusanović, Baković. Za sada nije poznato kojih početnih 11 će istrčati protiv Srbije.

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Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
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Ključne riječi
Euro U-19 Srbija Hrvatska

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