Iza Hajduka je ekstremno turbulentan period, a momčad je doživjela veliku rekonstrukciju

Sada kada je hrvatska reprezentacija završila svoj put na Svjetskom prvenstvu, naša nogometna javnost će u određenoj mjeri svoj fokus prebaciti na klupski nogomet, jer hrvatski klubovi u ovom mjesecu kreću sa svojim nadmetanjima u pretkolima europskih natjecanja.

Prvi na rasporedu, već za tri dana je Hajduk. Bijelima na noge na Poljudu u prvom dvoboju prvog pretkola Europske lige stiže slovačka Žilina, koja je prošle sezone osvojila tamošnji kup. Prema trenutačnom stanju na papiru, Hajdukov kadar vrijedi 32,3 milijuna eura, dok kadar Žiline vrijedi 11,8 milijuna eura.

Međutim, iza Hajduka je ekstremno turbulentan pripremni period. Posebice se tu misli na status kapetana Marka Livaje, koji je bio u velikoj zavadi s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Podsjetimo, Livaja se nije pojavio na klupskom fotografiranju, odbio je potpisati disciplinski pravilnik, a potom je udaljen s priprema na Bledu nakon što se neprimjereno obratio Garciji i Grafu kad je zbog neodlaska u sobe, kako je klub dan prije tražio, odbio trčati kaznene krugove. Čak i kad se situacija ovog vikenda u Splitu trebala izgladiti, Livaja se odbio ispričati treneru i sportskom direktoru te nije trenirao s momčadi. Jučer se konačno situacija smirila, budući da je Hajduk objavio kako je Livaja ipak na kraju pristao potpisati disciplinski pravilnik te istrčati spomenute kaznene krugove, odnosno trkački trening. Livaja se vraća u prvu momčad, no zbog cijele ove drame prilično je izgledno da protiv Žiline neće biti u početnoj postavi. Unatoč ovoj pomirbi, rano je još tvrditi da je sve bajno i krasno između Livaje i njegovih nadležnih. Tko zna što se tu još može dogoditi i kakvih preokreta može biti.

Nadalje, Hajduk je doživio priličnu rekonstrukciju kadra. Igračima poput Zvonimira Šarlije, Filipa Krovinovića, Huga Guillamóna i Anthonyja Kalika rečeno je da mogu potražiti nove sredine, Ante Rebić nije prihvatio ponudu za novi ugovor, dok je Bruno Durdov prodan, a u klub su stigli veznjaci Alberto del Moral, Etnik Brutti i Dalisson de Almeida, desni bek Mathieu Acapandie te stoper Alec van Hoorenbeeck. Dakle, protiv Žiline nas čeka sasvim novi Hajduk.

Nešto kasnije će se u svoje europske avanture upustiti i preostala tri hrvatska predstavnika u Europi. Osvajač dvostruke krune Dinamo, uz pojačanja poput Mislava Oršića, Stjepana Radeljića i Danija Rodrigueza, planira biti još i bolji nego u prošloj fantastičnoj sezoni. Prvi ispit na rasporedu je 21. srpnja kada Dinamo gostuje kod švicarskog prvaka Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka, a uzvrat je na rasporedu sedam dana kasnije na Maksimiru. Iza Dinama su fantastične pripreme s gol-razlikom 12:0 (u međuvremenu će u srijedu odigrati još jednu utakmicu protiv Kopera), što je odličan poticaj za još jednu sjajnu sezonu pod budnim očima Marija Kovačevića i Zvonimira Bobana.

Dva dana kasnije svoje će europske sezone u Konferencijskoj ligi, točnije u drugom pretkolu, započeti Rijeka i Varaždin. Riječani pod vodstvom novog – starog trenera Matjaža Keka 23. i 30. srpnja očekuju dvoboj s poraženim iz prvog pretkola Europske lige između CSKA Sofije i Derryja, dok Varaždinci na iste datume igraju protiv češkog Jabloneca.