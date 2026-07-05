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VIRALNA SCENA

Svi pričaju o potezu Perišića nakon odluke VAR-a: Ovo nije prikazano na HRT-u

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
05.07.2026.
u 13:40

Perišić je podigao limenku piva bačenu na travnjak i, vjerojatno u trenutku emotivnog pražnjenja nakon teškog poraza, otpio gutljaj

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nakon nevjerojatno napete i kontroverzne utakmice u Torontu protiv Portugala (1:2). Iako su "Vatreni" dugo držali željeni rezultat, susret je završio bolnim porazom i scenama koje su obišle svijet.

Hrvatska je povela u drugom poluvremenu pogotkom Ivana Perišića, čime je opravdala ulogu ravnopravnog suparnika i stigla na korak do prolaska dalje. No, susret je ubrzo poprimio sasvim drukčiji smjer. Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda, koji je bio siguran iz kaznenog udarca dosuđenog nakon VAR intervencije, da bi u dubokoj sudačkoj nadoknadi Gonçalo Ramos pogodio za potpuni preokret i pobjedu Portugala.

U posljednjim sekundama susreta Hrvatska je nakratko došla do izjednačenja koje bi značilo odlazak u produžetke. No, nakon duge provjere, VAR je poništio pogodak zbog zaleđa u samom začetku akcije. Kada je poništen taj pogodak Joška Gvardiola, postalo je jasno da je za Hrvatsku turnir završen.

THE CANADIAN PRESS 2026-07-02
Croatia's Ivan Perisic (14) pretends to drink a beer thrown on the pitch by fans after a no goal decision during the second half of a World Cup round of 32 soccer match against Portugal, in Toronto on Thursday, July 2, 2026. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette Photo: Nathan Denette/PRESS ASSOCIATION
Foto: Nathan Denette

Ova odluka izazvala je ogorčenje na tribinama stadiona u Torontu. Vidno razočarani hrvatski navijači nisu mogli sakriti bijes zbog sudačkih odluka, a dio njih počeo je bacati plastične boce i predmete prema travnjaku. U jeku kaotičnih scena Ivan Perišić odlučio je preuzeti stvari u svoje ruke. Dok su se ostali igrači povlačili, Perišić je potrčao prema tribinama, gestikulirajući i moleći navijače da prestanu s bacanjem predmeta kako bi se utakmica mogla dostojanstveno privesti kraju.

Usred tog kaosa, objektiv fotoreportera uhvatio je bizaran, ali vrlo brzo viralni trenutak: Perišić je podigao limenku piva bačenu na travnjak i, vjerojatno u trenutku emotivnog pražnjenja nakon teškog poraza, otpio gutljaj ili, prema drugim tumačenjima, odglumio da pije pivo. Fotografija je u rekordnom roku preplavila društvene mreže. Na platformi X (bivši Twitter) jedan je korisnik najbolje sažeo opći dojam navijača: "Perišić uvijek donosi prave odluke... popio je pivo bačeno na teren nakon te pljačke."

FOTO Drage dame, uživajte: Odabrali smo najzgodnije nogometaše na ovom SP-u
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Ivan Perišić

Komentara 2

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RE
Retardinjo
14:25 05.07.2026.

Hahahah....Perja,kakav kralj ! LEGENDA !

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juma
14:05 05.07.2026.

Odlično kao na nekom prijateljskom lokalnom turniru. Inače bih takav potez očekivao od Broza , kao s onom policijskom kapom u finalu 2018. Šteta što FIFA izbjegavanjem prikazivanja ovakvih trenutaka ubija dušu nogometa.

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