Ronaldo u suzama nakon ispadanja, a engleski napadač udario po njemu: 'Ti si razlog zašto smo ispali'

Španjolska je u osmini finala svladala Portugal s 1:0 pogotkom Mikela Merina i prošla među osam najboljih momčadi svijeta. Portugalci su se pak oprostili od turnira, a najteže je to palo njihovom kapetanu Cristianu Ronaldu koji se na najgori mogući način (vjerojatno) oprostio od reprezentativnog dresa. Ronaldo se i rasplakao na terenu nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Nisu njegove suze ublažile ljutnju bivšeg engleskog reprezentativca Chrisa Suttona koji je u studiju BBC-ja imao vrlo oštre riječi za njega.

- Portugalski igrači to neće reći, ali mnogi od njih vjerojatno napuštaju teren misleći: 'Ronaldo, uništio si nas na ovom turniru. Ti si razlog zbog kojeg smo ispali, ti si razlog zbog kojeg smo se mučili u završnici.' Gonçalo Ramos zabio je pobjednički gol protiv Hrvatske, a nije dobio ni minute. Možda je ozlijeđen pa ćemo to saznati poslije, a ja ću priznati da sam pogriješio - rekao je.

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Nešto blaži prema Ronaldu bio je njegov bivši klupski suigrač Wayne Rooney.

- On je genij, superzvijezda. Ono što je dao nogometu i milijunima ljudi doista je nešto rijetko. Bit će razočaran jer je vjerovao da može osvojiti ovaj turnir. No vrijeme sustigne svakoga. Ne bih se iznenadio da ponovno zaigra za Portugal jer ima takav mentalitet, ali ovo je tužan dan za nogomet.

Za kraj analize ponovno se uključio Sutton.

- Španjolska nije bila toliko tečna u igri koliko bi željela, ali u nokaut-fazi najvažnije je odraditi posao. Portugal ispada bez pravog otpora. Kako Gonçalo Ramos nije dobio priliku zaigrati? To je apsolutna sramota od izbornika, koji samo povlađuje svojoj najvećoj zvijezdi, najtrofejnijem igraču kojeg je Portugal ikad imao. Ali moraš biti odlučniji od toga. Portugal je ispao zbog Roberta Martíneza.