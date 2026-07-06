Fifa nagradila čovjeka kojeg ne mogu smisliti u Hrvatskoj poslije kontroverznih odluka protiv nas

Fifa je objavila sudačku postavu za utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Egipta, a posebnu pozornost izazivalo je ime četvrtog suca, Norvežanina Espena Eskasa.

Eskas neće biti glavni sudac u susretu Lionela Messija i Salahova Egipta, ali će kao četvrti sudac biti važan dio sudačke ekipe. Fifa ga je tako nagradila novom prilikom iako se naveliko pričalo da ga je šef sudaca Collina poslao kući.

Fifa mu je tako vrlo brzo nakon jedne od najkomentiranijih utakmica prvenstva ponovno ukazala veliko povjerenje, što se može protumačiti kao potvrda da u krovnoj svjetskoj nogometnoj organizaciji nisu imali kritika na njegovo suđenje Hrvatskoj i Portugalu.

Podsjetimo, Norvežanin je u Torontu donio nekoliko odluka koje su izazvale burne reakcije hrvatske javnosti, a posebno će se pamtiti završnica susreta u kojoj je, nakon analize poluautomatskog zaleđa i senzora u lopti, poništen pogodak Gvardiola za 2:2. Upravo je ta odluka izazvala lavinu komentara, a o tehnologiji korištenoj na Svjetskom prvenstvu posljednjih dana još uvijek se naveliko raspravlja.