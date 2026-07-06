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NOVA PRILIKA

Fifa nagradila čovjeka kojeg ne mogu smisliti u Hrvatskoj poslije kontroverznih odluka protiv nas

(SP)CANADA-TORONTO-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-ROUND OF 32-POR VS CRO
Yang Shu/XINHUA
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.07.2026.
u 07:46

Podsjetimo, Norvežanin je u Torontu donio nekoliko odluka koje su izazvale burne reakcije hrvatske javnosti, a posebno će se pamtiti završnica susreta u kojoj je, nakon analize poluautomatskog zaleđa i senzora u lopti, poništen pogodak Gvardiola za 2:2

Fifa je objavila sudačku postavu za utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Egipta, a posebnu pozornost izazivalo je ime četvrtog suca, Norvežanina Espena Eskasa. 

Eskas neće biti glavni sudac u susretu Lionela Messija i Salahova Egipta, ali će kao četvrti sudac biti važan dio sudačke ekipe. Fifa ga je tako nagradila novom prilikom iako se naveliko pričalo da ga je šef sudaca Collina poslao kući.

Fifa mu je tako vrlo brzo nakon jedne od najkomentiranijih utakmica prvenstva ponovno ukazala veliko povjerenje, što se može protumačiti kao potvrda da u krovnoj svjetskoj nogometnoj organizaciji nisu imali kritika na njegovo suđenje Hrvatskoj i Portugalu.

Podsjetimo, Norvežanin je u Torontu donio nekoliko odluka koje su izazvale burne reakcije hrvatske javnosti, a posebno će se pamtiti završnica susreta u kojoj je, nakon analize poluautomatskog zaleđa i senzora u lopti, poništen pogodak Gvardiola za 2:2. Upravo je ta odluka izazvala lavinu komentara, a o tehnologiji korištenoj na Svjetskom prvenstvu posljednjih dana još uvijek se naveliko raspravlja.

Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Espen Eskås

Komentara 2

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DA
Dako1
08:03 06.07.2026.

Sramota za FIFU i za Pierluigiu Collinu. Imam osjećaj da je za ostanak u svjetskom nogometu spreman odreći se poštovanja koje je stekao u vrijeme sudačke karijere. Možda se nada da će od Trumpa, koji je izgleda moćan i u kreiranju sportskih događaja, dobiti neku veću funkciju. Za to mu je spreman dati š..ak umjesto njegove Mel...je da gazda bude zadovoljen. Ups...htio sam napisati zadovoljan, ali ne mogu to više promijeniti.

SI
Sivooki
07:54 06.07.2026.

Potpuno razumljivo. Ništa čudno. Čovjek je izvršio postavljeni zadatak.

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