Tata mu je s niželigašem izbacio Cicin Dinamo iz Kupa, a on je sada junak plavih

Mladi, ali sjajni, talentirani i fokusirani Dinamov zadnji veznu igrač Bartol Franjić (20) bio je junak pobjede plavih protiv Legije u utorak navečer. Dinamo je slavio 1:0, a upravo nje Franjićev pogodak bio ključan, ali je on u izjavi nakon dvoboja naglasio ulogu asistenta Luke Ivanušeca.

- On je odigrao tu glavnu ulogu. Vidio me, dobro mi dao i na meni je bilo da to pogodim - opisao je Franjić akciju iz 20. minute kojom je Dinamo došao do jedinog pogotka na utakmici.

Franjić, koji je po vokaciji defenzivni vezni igrač, u Krznarovoj novoj viziji je dobio mjesto na lijevom boku.

- Na koju god me poziciju trener stavi, uvijek ću dati svoj maksimum. Danas sam imao i tu sreću da sam zabio gol s te pozcije koja je defenzivna. Ušuljao sam se, zabio gol, ali ističem ekipu. Ekipa je prije svega. Prošli smo dalje i nema veće sreće od toga - rekao je Franjić koji je tijekom dvoboja s pozicije lijevog bočnog bio prebačen u vezni red.

- Teško se prebaciti u drugu ulogu unutar utakmice, ali moraš biti unutra svih 90 minuta, grizeš, i na kraju se to isplatilo. Došli smo do te željene pobjede.

Franjić je već godinama kapetan u raznim kategorijama Dinama. Jedino još nedostaje ona kapetanska traka prve momčadi, ali i to će doći s vremenom i njegovom upornošću.

– Počeo sam trenirati nogomet sa šest godina u rodnom Dugom Selu, a s osam došao sam u Dinamo. I evo, već sam 10 godina u Maksimirskoj 128. Prvo su me roditelji vozili na trening, a sada najčešće idem vlakom. Idem u Prometnu školu, tako da mi je blizu kluba – rekao je Franjić te otkrio svoje uzore:

– Uzor mi je Andrea Pirlo, koji igra na mojoj poziciji. Gledam njegove utakmice, pokušavam kopirati dodavanja, pozicioniranja, otvaranje igre... Od naših igrača mi je pak uzor Luka Modrić, njemu sam kao klinac skupljao lopte na utakmici protiv Engleske. Bilo bi lijepo jednog dana postići karijeru sličnu njegovoj, ali do toga je jako dalek put. Puno odricanja treba da se dođe do vrha. Svi misle da je to lako, da se malo pomučiš i onda puno zarađuješ. No, ima puno stvari kojih se ja odričem zbog nogometa. Izlasci me ne zanimaju, fokus su mi nogomet i škola. Ujutro škola, popodne trening i klub. To je moj život.

Tata izbacio Cicu Kranjčara

Zanimljivo, Franjić je sada kapetan Dinama, a njegov otac izbacio je plave u onoj znamenitoj utakmici Hrvatskoga kupa 1998. godine. Niželigaš Dugo Selo s 3:2 šokirao je tada momčad u kojoj su igrali Viduka, Butina, Šokota, Bišćan, Jeličić, Mikić..., a na klupi bio Zlatko Kranjčar.

– Ja tada još nisam ni rođen, no tata mi je pričao kako su izbacili Dinamo, on je igrao u toj utakmici na poziciji stopera. Imam doma snimku, gledao sam je nekoliko puta – zaključio je priču o sebi simpatični Franjić,