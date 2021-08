UŽIVO Dinamo vodi protiv Legije, Franjić zabio nakon sjajne akcije!

Prije 10-ak minuta završila je utakmica Šerifa i Crvene zvezde. Moldavska momčad slavila je s 1:0 i sada čeka pobjednika ovoga dvoboja.

Dinamo je doznao i protivnika u četvrtom kolu Europske lige, ako večeras izgubi od Legije.

To će biti praška Slavia koja je u uzvratu 3. pretkola Lige prvaka na svom terenu svladala mađarski Ferencvaros s 1:0, no to joj nije bilo dovoljno jer je prva utakmica u Budimpešti prošlog tjedna završila pobjedom Ferencvarosa od 2:0.