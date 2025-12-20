Naši Portali
premierliga

Chelsea izborio remi s Newcastleom nakon što je gubio 0:2

UEFA Champions League - Chelsea v Ajax Amsterdam
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.12.2025.
u 15:55

Chelsea je s 29 bodova ostao na četvrtom mjestu, iza Arsenala s 36 bodova, Manchester Cityja s 34 i Aston Ville s 33. Newcastle United je s 23 boda privremeno došao na 11. poziciju.

Nogometaši Newcastle Uniteda na svom su St. James' Parku propustili dva gola prednosti iz prvog poluvremena i osvojili samo bod odigravši 2-2 protiv Chelseaja u prvoj utakmici 17. kola engelske Premier lige.

Oba pogotka za domaću momčad postigao je Nijemac Nick Woltemade, koji je mrežu pogađao u 4. i 20. minuti. Reece James je u 49. minuti smanjio zaostatak gostiju iz Londona precizno izvedenim slobodnim udarcem, a konačnih 2-2 postavio je Joao Pedro u 66. minuti nakon solo akcije.

U subotnjem bogatom programu na rasporedu je još sedam utakmica 17. kola; od 16 sati će igrati Bournemouth - Burnley, Brighton and Howe Albion - Sunderland, Manchester City - West Ham United i Wolverhampton Wanderers - Brentford, u 18.30 sati će započeti utakmica Tottenham Hotspura i Liverpoola, a od 21 sat će biti odigrana dva susreta, Everton - Arsenal i Leeds United - Crystal Palace.
