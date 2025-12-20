Što se sve mijenja u Njemačkoj od 1. siječnja: Promjene za radnike, roditelje, učenike, umirovljenike...

Od 2026. godine Njemačka donosi značajne promjene u područjima mirovinskog sustava, poreza, socijalnog osiguranja, plaća, digitalizacije, prometa i energetike. Promjene obuhvaćaju povećanja mirovina i minimalne plaće, nove mogućnosti za aktivnu mirovinu, prilagodbe doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, kao i reforme u poreznom i socijalnom pravu.

Istovremeno, uvedene su digitalne usluge poput digitalne vozačke dozvole, e-dosjea i moderniziranih sustava za hitne pozive u vozilima, dok se u energetici i mobilnosti potiče prelazak na električna vozila i obnovljive izvore energije. Ove mjere odražavaju sveobuhvatan napor njemačke vlade da unaprijedi socijalnu zaštitu, modernizira administrativne i digitalne procese te podrži održivi razvoj i jednakost u društvu. U nastavku donosimo najvažnije promjene u 2026.godini u Njemačkoj:

Rast mirovina i uvođenje “aktivne mirovine”

U 2026. godini očekuje se povećanje mirovina za oko 3%. Prema Izvješću o mirovinskom osiguranju za 2025., rast bi mogao biti između 3,5 i 4%, prvenstveno zbog povećanja bruto plaća u 2025. godini. Od 1. siječnja 2026. uvodi se aktivna mirovina, koja zaposlenicima koji su navršili zakonsku dob za mirovinu omogućuje dodatnu zaradu do 2.000 eura mjesečno bez oporezivanja, uz obavezno plaćanje doprinosa za zdravstveno i dugotrajno osiguranje. Samozaposleni, freelanceri, minijob zaposlenici i državni službenici nisu uključeni. Osobe rođene od 1. siječnja 1964. nadalje mogu ostvariti puni iznos mirovine tek sa 65 godina. Prijevremeni odlazak u mirovinu od 62. godine moguć je uz odbitak od 10,8%. Prijelazna pravila za ranije generacije ukidaju se.

Promjene u zdravstvu i socijalnom osiguranju

Od 1. siječnja 2026. zdravstveni obrtnici dobivaju pristup digitalnoj medicinskoj infrastrukturi, što bi trebalo znatno pojednostaviti razmjenu podataka i elektroničke evidencije. Digitalizira se i sustav prevencije u području nesreća na radu, čime se omogućuje učinkovitije praćenje zaštite na radu. Granica prihoda za obvezno zdravstveno osiguranje raste sa 6.150 € na 6.450 € bruto mjesečno. Svi koji zarađuju iznad nove granice moći će birati između dobrovoljnog i privatnog osiguranja.

Socijalno pravo

Granice doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje rastu iznad 100.000 eura. Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje povećava se na 2,9%. Künstlersozialabgabe smanjuje se na 4,9%. Bürgergeld se preimenuje u Grundsicherung, a sankcije za propuštene termine pooštrene. Volonterske i instruktorske paušale povećavaju se na 960 eura i 3300 eura godišnje.

Porezno pravo

Osnovni osobni odbitak raste na 12.348 eura (parovi 24.696 eura). Dječji doplatak raste na 259 eura po djetetu, a dječji odbitak na 3414 eura po roditelju. Rentni odbitak iznosi 16% za 2026., a smanjuje se svake godine za 0,5%. Povrat za udaljenost od posla raste na 38 centi po km od prvog kilometra. Porezne olakšice proširuju se na e-sport, istraživanja i električna vozila, a digitalno se podnose zahtjevi za invaliditet.

Kazneno pravo

Elektronički dosje (E-Akte) u kaznenim postupcima odgođen je do 2027. EU istražne vlasti dobivaju šira prava pristupa podacima od 18. kolovoza 2026. Tvrtke moraju u roku reagirati na zahtjeve za podatke ili ih pohraniti do 90 dana. E-dosje će uključivati pristup policiji, tužiteljstvu i drugim tijelima. Povećavaju se mogućnosti provjere podataka u slučaju prijetnji životu ili kritičnoj infrastrukturi.

Plaće, doplatci i strukovno obrazovanje: što donose 2026. i 2027.

Njemačka od početka 2026. uvodi niz značajnih promjena koje će utjecati na radnike, roditelje te učenike i pripravnike u strukovnom obrazovanju. Riječ je o mjerama kojima se želi ojačati kupovna moć stanovništva, modernizirati tržište rada i povećati privlačnost strukovnih zanimanja.

Minimalna plaća od 1. siječnja 2026. raste na 13,90 eura po satu, što predstavlja povećanje od 50 centi u odnosu na raniji iznos. Vlada pritom već najavljuje dodatno povećanje početkom 2027., kada bi satnica trebala iznositi 14,60 eura. Time se nastavlja politika postupnog jačanja minimalnog dohotka kako bi se ublažio pritisak rastućih životnih troškova.

Promjene se odnose i na mini-poslove. Od 2026. gornja granica za zadržavanje statusa „neznatnog zaposlenja“ podiže se na 603 eura mjesečno. Mini-poslovi, koji radnicima omogućuju fleksibilan rad uz ograničene obveze prema sustavu socijalnog osiguranja, time dobivaju nešto širi financijski okvir, što zaposlenicima u ovoj kategoriji pruža veću fleksibilnost.

Od početka 2026. raste i dječji doplatak. Umjesto dosadašnjih 255 eura, roditelji će dobivati 259 eura mjesečno po djetetu. Iako skromno, povećanje će kućanstvima godišnje donijeti dodatnih 48 eura po djetetu te predstavlja nastavak politike podrške obiteljima u sve izazovnijim ekonomskim okolnostima.

Značajne promjene uvode se i u području strukovnog obrazovanja. Prema podacima Saveznog instituta za obrazovanje u struci (BIBB), minimalne naknade učenika i pripravnika od 2026. znatno rastu. U prvoj godini obrazovanja učenici će primati najmanje 724 eura, u drugoj 854 eura, u trećoj 977 eura, a u četvrtoj 1.014 eura. Time se želi poboljšati materijalni položaj mladih u dualnom sustavu i povećati interes za strukovne smjerove, koji se u mnogim sektorima suočavaju s kroničnim nedostatkom kadra.

Dodatna povećanja najavljena su za optičarski sektor. Od kolovoza 2026. u Baden-Württembergu, Rheinland-Pfalzu, Saarlandu i Hessenu raste naknada za učenike i pripravnike u ovom području. Mjera je dio šire strategije jačanja strukovnih zanimanja – posebno onih koja zahtijevaju visoku razinu stručnosti – sa svrhom privlačenja novih kandidata, poboljšanja radnih uvjeta i osiguravanja dugoročne stabilnosti na tržištu rada.

Uz navedene izmjene, mijenja se i granica obveznog zdravstvenog osiguranja. Dosadašnji prag od 6.150 eura bruto mjesečno povećava se na 6.450 eura, što znači da će radnici s višim primanjima imati mogućnost izbora između dobrovoljnog ostanka u javnom sustavu i prelaska u privatno zdravstveno osiguranje.

Schufa uvodi transparentniji kreditni rejting

Od ožujka 2026. potrošači će moći besplatno vidjeti i sami izračunati svoj novi Schufa-score putem Schufa-računa, za koji je potrebna registracija i identifikacija radi zaštite podataka. Score se temelji na dvanaest kriterija, uključujući trajanje korištenja računa, kreditne kartice i eventualne negativne bilješke, a rezultat se kreće od 100 do 999 bodova. Viši bodovi znače bolju kreditnu sposobnost, što utječe na uvjete kredita i sklapanje ugovora s bankama, trgovcima i pružateljima usluga. Uvođenjem računa i nove web-aplikacije Schufa želi povećati transparentnost, uz najavu da će kasnije stići i mobilna aplikacija.

Porezne olakšice i novi odbici

Osobni porezni odbitak raste na 12.348 eura, a dječji odbitak po roditelju na 3.414 eura. Gornja porezna stopa od 42 posto primjenjuje se tek od 69.799 eura godišnjeg prihoda. Putni paušal raste na 38 centi po kilometru, a uvode se i nove olakšice za e-sport, istraživačke projekte i električna vozila.

Održiva mobilnost i skuplje gorivo

Cijena goriva blago raste zbog nove metode određivanja CO₂-cijene, dok popularni Deutschlandticket poskupljuje na 63 eura. Od početka godine u sve nove tipove vozila uvodi se sustav NG eCall. NG-eCall je automatski, povezan sustav za hitne pozive koji brže prijavljuje nesreće i istovremeno prenosi znatno više podataka nego stara verzija eCall. Umjesto starog 2G/3G mrežnog sustava, NG-eCall koristi modernije 4G/LTE i 5G mreže. Konkretno, ovo se odnosi na klase M1 (putnička vozila) i N1 (lagani transporteri do 3,5 tona). Od 1. siječnja 2027. godine neće se moći registrirati novi automobili koji ne posjeduju ovu novu tehnologiju. Promjene u osiguranju automobila pogađaju gotovo 10 milijuna vozača – polovini premije će porasti, a polovini pasti, ovisno o novim regionalnim i klasama rizika.

Energetika: niže mrežne naknade i jači poticaji

Država znatno smanjuje mrežne naknade za električnu energiju – s 6,65 na 2,86 centi po kilovatsatu. Zadržavaju se i dugoročni poticaji za električna vozila, uz tri milijarde eura osiguranih do 2029. U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji uvodi se obveza ugradnje fotonapona kod svake zamjene krova gdje je to tehnički moguće.

Digitalizacija pravosuđa i stroži propisi za umjetnu inteligenciju

Njemačka počinje primjenjivati EU pravila za visokorizične AI sustave – uključivo obavezno označavanje generiranog sadržaja i rigoroznija procjena rizika. U kaznenom postupku e-dosje se odgađa do 2027., no europska istražna tijela dobivaju proširena prava digitalnog pristupa podacima

Migracije i tržište rada

Radnicima iz trećih zemalja uvodi se jedinstveno savjetovalište uz obvezu posrednika da ih informiraju o njihovim pravima. Model boravka Chancen-Aufenthalt završava početkom godine, a najavljeni je novi privremeni status koji treba olakšati integraciju.

Europska reforma azila

Stupa na snagu novi europski sustav azila – GEAS. Uvodi granične postupke za tražitelje s niskom stopom odobravanja, uz maksimalno trajanje od 24 tjedna, uključujući fazu povratka. Njemačka mora osigurati najmanje 374 mjesta u graničnim centrima, najvjerojatnije u blizini velikih zračnih luka.

Potrošačka prava i obiteljsko zakonodavstvo

Od 2026. kupci imaju pravo zatražiti popravak širokog spektra uređaja, a internetske trgovine moraju uvesti jednim klikom vidljivu opciju za otkaz kupnje. Düsseldorf tablica donosi viši iznos minimalne alimentacije, a bake i djedovi dobivaju jače pravo zadržavanja unuka. Poboljšava se i status profesionalnih skrbnika.

Njemačka 2026. ulazi u godinu dubokih strukturnih promjena. Reforme proširuju socijalna prava, potiču održivost i uvode nove digitalne standarde, ali istodobno povećavaju administrativne izazove i pritisak na tržište rada. Za milijune građana i poduzeća ovo će biti godina prilagodbe – ali i godina u kojoj Njemačka, barem prema planu zakonodavca, pokušava uhvatiti korak sa zahtjevima budućnosti

E-automobili: Program poticaja za građane

Njemačka savezna vlada planira podržati kućanstva s niskim i srednjim prihodima u prelasku na električne automobile. Osim sredstava iz europskog Socijalnog fonda za klimu, za poticaje će do kraja 2029. godine biti dostupna još tri milijarde eura. Detalji o tome kako će točno izgledati potpora još nisu objavljeni. Trenutno postoje samo poticaji za kupnju električnih vozila za tvrtke i porezne pogodnosti za službena električna vozila.

Više električnih romobila na cestama

U budućnosti će se vjerojatno više električnih romobila kretati cestama. Biciklističke staze će se morati koristiti samo ako postoji obveza njihove uporabe za bicikliste. Izmjena Pravilnika o električnim malim vozilima (eKFV) još mora biti usvojena u Bundesratu prije nego što stupi na snagu. Trenutno se očekuje početak 2026. godine.

Povećanje paušala za putnike i rast cijena goriva u 2026.

Od 1. siječnja 2026. godine, paušal za putnike (Pendlerpauschale) u Njemačkoj bit će povećan na 38 centi po kilometru već od prvog kilometra. Cilj ove mjere njemačke Vlade je dodatno smanjiti porezno opterećenje za radnike koji svakodnevno putuju na posao. Istovremeno, cijene goriva i dalje će rasti zbog povećanja CO₂-pri­ska. Od iduće godine, cijena emisije ugljičnog dioksida na benzin i dizel formirat će se putem aukcija emisijskih certifikata, u početnom rasponu od 55 do 65 eura po toni, dok će od 2028. godine tržišna forma cijene biti slobodna. Procjenjuje se da će zbog ovoga 2026. CO₂-pris­tup gorivu porasti za oko 3 centa po litri benzina i nešto više po litri dizela. Konačna cijena koju vozači plaćaju na benzinskim postajama ovisit će i o drugim čimbenicima, uključujući kretanje cijene nafte.

Volonterstvo, sport i neprofitne organizacije – olakšice u 2026.

Od 2026. godine donose se nove pogodnosti za volontere, instruktore sportskih klubova i donatore neprofitnih organizacija. Donacije od 400 eura i više bit će moguće odbiti od poreza samo uz račun, dok je prethodno prag bio 300 eura. Volonteri će moći ostvariti neoporezivi paušal do 960 eura, a instruktori sportskih klubova do 3.300 eura. Povećanjem paušala za volontere i članove udruga veći dio njihovih primitaka neće biti oporezovan. Zakon o transparentnosti plaća (Entgelttransparenzgesetz) omogućuje zaposlenicima uvid u plaće kolega, što potiče jednakost i smanjuje diskriminaciju. Osim toga, mala poduzeća s manje od 50 zaposlenika imat će pojednostavljene propise o sigurnosti i administraciji, što smanjuje birokraciju i troškove vođenja poslovanja.

PDV u ugostiteljstvu

U ugostiteljstvu dolazi do promjene: PDV za hranu, ali ne i za piće, trajno se smanjuje s 19% na 7%. Hoće li poduzetnici smanjenje PDV-a prenijeti na niže cijene za goste, ostaje za vidjeti. Uz to, od 2026. ugostitelji moraju plaćati i veću minimalnu plaću.

Agrarni dizel

Poljoprivrednici se mogu radovati – povrat troškova za agrarni dizel ponovno će se u potpunosti primjenjivati od 2026. godine.

Fotovoltaika (solarni sustavi)

Od 2026. vlasnici fotonaponskih sustava morat će razlikovati struju koju sami koriste i onu koju predaju u mrežu, što pojednostavljuje oporezivanje. Dosad su proizvođači struje koji su podložni PDV-u morali tretirati vlastitu potrošnju kao prodaju i plaćati odgovarajući PDV. U saveznoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija (NRW) od 2026. uvodi se obveza postavljanja fotonaponskih sustava ako se obnavlja krov i ako je mjera tehnički, pravno i ekonomski izvediva. Time se obveza proširuje i na postojeće zgrade, nakon što je za nove zgrade već bila na snazi od 2025. To se odnosi na stambene, komercijalne i industrijske objekte. Sustav mora pokriti 30% krova. Alternativno se može postaviti solarna termija.

Digitalna vozačka dozvola dolazi u Njemačku

U Njemačkoj bi digitalna vozačka dozvola mogla biti dostupna već krajem 2026. godine. Vozači je mogu prikazivati putem aplikacije i-Kfz, koja je već sada dostupna. Digitalna verzija neće zamijeniti klasičnu dozvolu, već će je dopunjavati. Pravna osnova za digitalnu prometnu dozvolu već postoji, što znači da se trenutno može koristiti u prometnim kontrolama. To ukida obavezu nošenja papirnate verzije uz sebe.

Povrat e-cigareta postaje jednostavniji

Njemačka Vlada planira olakšati recikliranje jednokratnih i višekratnih e-cigareta. Budući da njihove baterije sadrže litij, koji se može ponovno koristiti, ali i predstavljati rizik od požara, cilj je smanjiti broj e-cigareta koje završe u otpadu. Od sada će potrošači moći vraćati e-cigarete u svim trgovinama koje ih prodaju, bez obzira na mjesto kupnje. Novi zakon stupa na snagu 1. siječnja 2026., a trgovine će imati rok do 30. lipnja da uspostave mjesta za povrat.

Putovanja će i sljedeće godine biti skuplja, ali neznatno

Putnici će za svoje odmore vjerojatno i sljedeće godine morati dublje posegnuti u novčanik. Benjamin Jacobi, čelnik njemačkog ureda najvećeg europskog turističkog operatera TUI, očekuje da će cijene porasti za jedan do tri posto, kako je izjavio novinama Funke Mediengruppe.

Ipak, Jacobi je naglasio da odmor u 2026. godini neće biti znatno skuplji nego 2025. godine. Crno-crvena koalicija planira od 1. srpnja 2026. smanjiti tzv. porez na avionske karte, što bi tvrtkama donijelo porezno rasterećenje od 350 milijuna eura. Jacobi je obećao: „Uštedu ćemo prenijeti na naše klijente.“

Prilagodba stanovanja za starije i osobe s invaliditetom

Za adaptacije stanova koje omogućuju pristupačnost i prilagodbu dobi ponovno će se nuditi subvencije u 2026. godini. Savezna vlada planira osigurati 50 milijuna eura za popularni KfW program.

Banke i kreditiranje:

Planira se donošenje novog zakona kojim bi se jačala financijska pozicija Njemačke i poticale investicije, osobito u malim i srednjim poduzećima. Novi zakon predviđa mjere koje bi trebale olakšati pristup kreditima za ove poduzetnike, smanjiti birokraciju i ubrzati proces odobravanja zajmova. Konkretni detalji provedbe zakona još nisu objavljeni.

Građevinski proizvodi

EU uvodi novu regulativu koja postavlja strože standarde za građevinske proizvode u pogledu sigurnosti, energetske učinkovitosti i održivosti. Ključna novost je digitalni “proizvodni pasoš” koji sadrži sve relevantne podatke o proizvodu i njegovoj ekološkoj prihvatljivosti. Ova regulativa stupa na snagu 8. siječnja 2026. u svim državama članicama EU. Njemački zakon kojim se implementira EU regulativa usvojen je u Bundestagu 13. studenog 2025.

Kultura i obrazovanje

Doprinosi za umjetnike u okviru Künstlersozialabgabe (umjetnička socijalna zaštita) blago se povećavaju, što znači da će umjetnici plaćati manju ili proporcionalno prilagođenu stopu doprinosa. Uvodi se digitalna kartica obrtnika, koja omogućuje jednostavan dokaz o registraciji u obrtničkoj komori i olakšava administrativne procese.

Pravo IT i KI

Od 2026. primjenjuju se stroža pravila za visokorizične KI sustave i obveza transparentnog označavanja svih generiranih sadržaja. Odgođena je primjena dijela pravila za visokorizične sustave do 2. prosinca 2027. NIS-2 proširuje IT sigurnosne zahtjeve na 18 sektora i više tvrtki s nadzorom BSI. Subjekti su dužni prijavljivati sigurnosne incidente i ispunjavati minimalne zahtjeve za IT sigurnost. Transparentnost i označavanje KI sustava ostaje obavezno.

Kupoprodajno pravo

Potrošači od 2026. imaju pravo na besplatni ili povoljni popravak određenih uređaja, uključujući kućanske aparate i elektroničke uređaje. Za proizvode izvan EU odgovornost snosi ovlaštenik, uvoznik ili distributer. Online trgovci moraju uvesti gumb za jednostavno otkazivanje kupnje od 19. lipnja 2026. Proizvođači moraju informirati potrošače o zakonskoj i dobrovoljnoj garanciji od 26. rujna 2026. Popravci moraju biti obavljeni u razumnom roku i po pristupačnoj cijeni.