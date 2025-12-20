Naši Portali
Supersport HNL

Zvonimir Boban neće moći doći na utakmicu protiv Lokomotive, evo koji je razlog

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
20.12.2025.
u 15:10

Nogometaše Dinama danas od 17.45 (MaxSport 1) na Maksimiru očekuje posljednja utakmica jesenskog dijela prvenstva, u Maksimiru će plavi biti domaćin Lokomotivi.

Lokosi su jedina momčad koju Dinamo ove sezone nije pobijedio, jer prva utakmica između ova dva suparnika, također igrana u Maksimiru, završila je 2:1 za Lokomotivu. Bit će to sigurno poseban motiv za plave, kao što je najavio i trener Mario Kovačević.

A plave na utakmici sigurno neće bodriti predsjednik kluba Zvonimir Boban. Kako saznajemo, Boban ima jaču prehladu, možda i gripu,  temperatura ga je prikovala za krevet, pa će svoju momčad bodriti samo preko televizora. I nadati se da će Dinamo doći do pobjede kojom bi osigurao naslov jesenskog prvaka i miran zimski odmor.

Mario Kovačević uoči današnje utakmice ne može računati na Valinčića, Mikića, Bakrara, Bennacera i Jakirovića, dok trener Lokomotive Nikica Jelavić osim kartoniranih Katića i Diopa nema ozlijeđenih Leovca i Sigalija, a upitno je tko će na teren od bolesnih Vešovića, Vukovića, Šituma, Antolića...
Ključne riječi
Lokomotiva Zvonimir Boban SuperSport HNL GNK Dinamo

