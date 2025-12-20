Zvonimir Boban neće moći doći na utakmicu protiv Lokomotive, evo koji je razlog

Lokosi su jedina momčad koju Dinamo ove sezone nije pobijedio, jer prva utakmica između ova dva suparnika, također igrana u Maksimiru, završila je 2:1 za Lokomotivu. Bit će to sigurno poseban motiv za plave, kao što je najavio i trener Mario Kovačević.

A plave na utakmici sigurno neće bodriti predsjednik kluba Zvonimir Boban. Kako saznajemo, Boban ima jaču prehladu, možda i gripu, temperatura ga je prikovala za krevet, pa će svoju momčad bodriti samo preko televizora. I nadati se da će Dinamo doći do pobjede kojom bi osigurao naslov jesenskog prvaka i miran zimski odmor.

Mario Kovačević uoči današnje utakmice ne može računati na Valinčića, Mikića, Bakrara, Bennacera i Jakirovića, dok trener Lokomotive Nikica Jelavić osim kartoniranih Katića i Diopa nema ozlijeđenih Leovca i Sigalija, a upitno je tko će na teren od bolesnih Vešovića, Vukovića, Šituma, Antolića...