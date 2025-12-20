Zdravko Mamić: Otac i djedovi mi se okreću u grobu zbog toga kome je moja kći dala glas na izborima

Nekadašnji čelnik Dinama, a sada bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, gostovao je u "Zaja Mind Podcastu", a među ostalim komentirao je i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

- Ne mislim ništa loše, ne mislim apsolutno ništa loše. Da li bih se družio s njim? Ne bih. Da li mi on imponira? Ne imponira. Ali ne mislim ništa loše. Ja ga ne poznajem, ne živim sad u Zagrebu za vrijeme njegove vladavine da bih ga mogao ocjenjivati. Čak mi je i jedna kći na izborima glasala za njega, za Možemo. E vidite, to je to. Vjerojatno mi se tata, djedovi i stričevi okreću u grobu zbog toga. Ali, to je ta opasna demokracija.

Na pitanje voditelja: "Bandić ili Tomašević?", Mamić je bez razmišljanja odgovorio - Bandić.

Iako, taj Bandić Dinamu nikada nije dao stadion, dok Tomašević već gradi Kranjčevićevu, a uskoro će na red vjerujemo doći i novi Maksimir...

U otvorenom i dugom razgovoru, Zdravko Mamić je voditelju podcasta govorio o Dinamu u vrijeme njegove vladavine, privatizaciji kluba, razvoju mladih igrača, odnosu s navijačima, ali i o sudskim procesima, pravosuđu, politici i cijeni koju je, kako kaže, platio jer nije šutio. Bez uljepšavanja i bez zadrške, voditelj se dotaknuo Mamićevog pogleda na stanje hrvatskog nogometa danas, budućnost reprezentacije nakon Modrića, ulogu države u sportu, kao i osobne strane priče koja rijetko dolazi do javnosti. Poseban naglasak stavljen je na sustav, moć, utjecaj medija, pravosuđe, ali i na emociju, strast i odnos prema Dinamu, reprezentaciji i hrvatskom sportu u cjelini...