Velika pobjeda Dinama u Engleskoj! Mladići srušili Newcastle (3:0), pogledajte golove

Mlada momčad Dinama odigrala je fantastičnu utakmicu u Engleskoj i upisala veliku pobjedu od 3:0 protiv Newcastle Uniteda u sklopu trećeg kola Premier League International Cupa. Domaćinu je u ovom susretu trebala pobjeda kako bi zadržao izglede za prolazak u četvrtfinale, no njihove nade srušene su već na samom početku. Igrala se tek druga minuta kada je kapetan "Svraka" Cathal Heffernan pogriješio u predaji, njegovu loptu presjekao je Patrik Horvat i proslijedio ju do bugarskog napadača Kalojana Božkova, koji preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora matira domaćeg vratara Jamesa Taylora za rano vodstvo Zagrepčana. Bio je to šok od kojeg se domaća momčad do kraja susreta nije uspjela oporaviti.

Nakon primljenog pogotka, Newcastle je pokušao brzo uzvratiti. Najbliže izjednačenju bili su kada je Korejac Seung-soo Park lijepo pronašao Joea Braysona, no njegov udarac sjajno je obranio vratar Dinama Tai Žnuderl. Engleski vratar Taylor također je imao posla, prvo je zaustavio opasan pokušaj Horvata, a zatim i snažan udarac Noe Mikića s distance, održavajući svoju momčad u igri. Ipak, Dinamova obrana djelovala je organizirano i sigurno, ne dopustivši Englezima da stvore ozbiljniju priliku do odlaska na odmor, a mladi "Modri" su strpljivo čekali svoju priliku da dokrajče suparnika.

Sve dileme oko pobjednika riješene su početkom drugog poluvremena. U 50. minuti Sven Šunta primio je loptu unutar šesnaesterca i snažnim udarcem iz prve neobranjivo pogodio za 2:0, udvostručivši prednost svoje momčadi. Bio je to pogodak koji je u potpunosti slomio moral domaćih igrača, čiji se otpor nakon toga sveo tek na sporadične pokušaje. Dinamovi mladići nastavili su kontrolirati igru i tražiti put prema trećem pogotku, što im se vrlo brzo i isplatilo.

Konačan udarac nadama Newcastlea zadao je Patrik Horvat niti deset minuta kasnije. Vratar Taylor pokušao je ispucati loptu, no njegov pokušaj presjekao je Mislav Čutuk i odmah gurnuo loptu u prostor za Horvata. Dinamov ofenzivac bio je brži od engleskog vratara, zaobišao ga i elegantno prebacio loptu u praznu mrežu za velikih 3:0. Horvat je tako zaokružio svoju sjajnu predstavu pogotkom nakon što je ranije upisao i asistenciju za vodeći gol.

Do kraja utakmice Newcastle je bezuspješno pokušavao doći barem do počasnog pogotka. Najbolju priliku propustio je Matheos Ferreira, čiji je lob udarac s gol-linije izbacio kapetan Dinama Marko Žebić. U samoj završnici, kako detaljno opisuje službena stranica kluba, domaći su uspjeli zatresti mrežu, no pogodak Charlieja McArthura poništen je zbog zaleđa. Dinamo je tako upisao čistu i potpuno zasluženu pobjedu, pokazavši zavidnu razinu taktičke zrelosti i kvalitete. Ovim trijumfom mladići iz Zagreba potvrdili su odličnu formu i poslali snažnu poruku konkurentima u ovom prestižnom natjecanju, dok je za mladu momčad Newcastlea europska priča za ovu sezonu završena.