Pogledajte koliko je ovaj taksist naplatio za 14 minuta vožnje u Zagrebu

U Facebook grupi "TAXI VOZAČI I KORISNICI", danas je osvanula fotografija računa za taksi vožnju koja je odmah izazvala buru komentara. Na računu se vidi da je putnik za relaciju od Arena Centra do Hotela Dubrovnik u Zagrebu platio 95,40 eura, što je mnoge iznenadilo. Prema računu, riječ je o vožnji od 8,5 kilometra koja je trajala 14 minuta.

Ispod objave su se brzo pojavili i komentari korisnika koji su situaciju nazvali apsurdnom. Jedan korisnik je ironično primijetio da bi toliki račun bio opravdan jedino "ako si ga vozio pod općom opasnosti, olujom, potresom ili poplavom", dok su drugi podsjetili na važnost provjere cijene prije vožnje, uz poruku "uvijek, ali uvijek pitajte cijenu unaprijed". Neki su, pak, situaciju komentirali s osmijehom, sugerirajući da bi za tu udaljenost možda bilo bolje ići pješice.

Već smo ranije pisali o sličnim situacijama suludo visokih računa koji sve češće zbunjuju i zgražaju javnost. Nedavno je, putnica iz Vukovara za vožnju od oko deset kilometara platila 110 eura, a taksist je čak tvrdio da bi "prava cijena" trebala biti između 250 i 300 eura, jer su kod njega, kako je rekao, cijene slobodno formirane i visoke. Tu je i slučaj Novozelanđanke koja je vožnju od tek oko jednog kilometra u Zagrebu platila nevjerojatnih 1506 eura, što je zbog ekstremne naplate ostavilo ozbiljne posljedice na njen budžet za putovanje. Tu su i brojni slučajevi gdje su putnici za relativno kratke relacije plaćali i više od 30 eura, odnosno nailazili na taksiste koji naplaćuju i više od 10 eura po kilometru, često bez jasnog objašnjenja.