Francuz želi u rekordnom roku oploviti svijet, za sada mu ide sjajno

Francuski jedriličar Thomas Coville i njegova posada na brodu Sodebo Ultim 3 prešli su ekvator u noći između petka i subote, i to za samo četiri dana, četiri sata i dvije minute nakon što su krenuli iz francuskog otoka Ushanta na svoje putovanje oko svijeta, postavivši impresivan novi rekord za ovu dionicu.

Coville i njegov tim ušli su u južnu hemisferu, nadmašivši za gotovo šesnaest sati referentno vrijeme koje su postavili Yann Guichard i posada Spindrifta 2 2019. Uz vrlo povoljne vremenske uvjete u sjevernom Atlantiku, Sodebo Ultim 3 prešao je 3.355 nautičkih milja (6.200 km) između startne linije i ekvatora, prosječnom brzinom od sjajnih 33.3 čvora (61,6 km/h).

Thomas Coville i njegovih šest članova posade nadaju se srušiti Jules Verne Trophy, rekord u jedrenju oko svijeta za brod s posadom, koji od 2017. drži Francis Joyon, a iznosi 40 dana, 23 sata i 30 minuta)

Da bi to postigli, moraju oploviti svijet prije 25. siječnja 2026. u 20 sati po srednjeeuropskom vremenu. Tijekom svog rekordnog putovanja, Joyonu je trebalo jedan dan i 14 sati duže da stigne do ekvatora.

Višetrupac Thomasa Covillea sada se kreće prema Rtu dobre nade (Južna Afrika), sljedećoj oznaci na kursu i simboličnim vratima u Indijski ocean.

Istovremeno, još jedna jedrilica već kreće u pokušaj obaranja rekorda - Famous Project, s kormilarkom Alexiom Barrier i posadom koju čine isključivo žene.Njezin maksi-trimaran približavao se otocima Kerguelen u opasnom Južnom oceanu u subotu, nekoliko dana iza referentnog vremena, posebno zbog značajnog oštećenja ključne komponente jarbola.

Zamišljen 1980-ih, Jules Verne Trophy nagrađuje jedriličara koji, oponašajući fiktivnog junaka Phileasa Fogga, neprekidno plovi oko svijeta za manje od 80 dana. Bruno Peyron je to prvi put učinio 1993. godine, za 79 dana.