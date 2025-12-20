Afrički kup nacija ubuduće svake četiri godine

Ubuduće će se nogometni Afrički kup nacija održavati svake četiri godine, umjesto dosadašnjeg ritma od svake dvije godine, službeno je priopćila Afrička nogometna organizacija.

Od 1957. godine, kada je održano prvo izdanje, Afrički kup nacija se odigravao svake dvije godine te je donosio gotovo 80 posto ukupnog prihoda Afričke nogometne organizacije. U nedjelju u Maroku počinje 35. izdanje ovog natjecanja, a dan ranije na sastanku Izvršnog odbora krovne afričke nogometne organizacije donesena je odluka o promjeni ritma održavanja ovog natjecanja.

Domaćin prvog turnira 1957. bio je Sudan, dok se prije dvije godine turnir održao u Obali Bjelokosti kada je domaćin ujedno postao pobjednik svladavši u finalu Nigeriju s 2-1.

Egipat je rekorder po broju osvojenih trofeja, sedam puta je bio pobjednik Afričkog kupa nacija. Pet puta je slavio Kamerun, četiri puta Gana, a po tri puta Nigerija i Obala Bjelokosti.