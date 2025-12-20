Zaigrala EPPO-ova mečka i pred vratima institucija EU koje su Ured europskih javnih tužitelja i pomogle osnovati

Evo nekoliko posljednjih primjera iz radionice EPPO-a, ureda europskih javnih tužitelja. U Italiji je zaplijenjena ilegalna tvornica cigareta s kapacitetom proizvodnje 4 milijuna cigareta dnevno i s uskladištenih 46 tona ilegalnog duhana. Uhićeno je sedmero ukrajinskih i bugarskih državljana. Bugarska je, inače, pravi mali rudnik EPPO-ovih bisera od istraga. U listopadu su europski tužitelji naložili podmorsku raciju, podvodni pretres (ili je to bolje nazvati – preron?), akciju koja je pokazala da na mjestu onoga što je u financijskim papirima trebalo biti uzgajalište dagnji u stvarnosti postoji samo – pijesak. Bivši gradonačelnik Varne optužen je za prijevaru povezanu s dogradnjom ribarske luke koja, tvrdi EPPO, nije ni postojala, nego je nekoliko pontona postavljeno uz stjenovitu i pješčanu obalu kako bi se prostor registrirao kao postojeća luka pa potom privukao financiranje iz fondova EU. EPPO je čak, odlukom kolegija, pokrenuo disciplinski postupak protiv jednog Bugarina u svojim tužiteljskim redovima. Tako da se o Bugarima i EPPO-u ima što napisati.