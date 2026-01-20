Evo gdje će Vatreni odigrati utakmicu prije Svjetskog prvenstva, poznat je i suparnik

Hrvatska će 2. lipnja na Rujevici, 15 dana uoči prve utakmice na SP-u, odigrati pripremnu utakmicu protiv Belgije, Hrvatska i Belgija do sada su igrale devet puta (po tri pobjede, remija i poraza), a posljednji susret bio je na SP-u 2022. u Kataru, kada je Hrvatska remijem (0:0) osigurala prolazak u drugi krug.

- Ne bježimo od najjačih protivnika u prijateljskim utakmicama jer je to najbolji način za vidjeti gdje smo i na čemu moramo raditi. Belgija je godinama među 10 najboljih svjetskih reprezentacija i odličan test za ono što nas čeka u prvoj utakmici SP-a protiv Engleske jer su atletski moćni i tehnički kvalitetni, s opasnim i brzim igračima u napadu - rekao je izbornik Zlatko Dalić pa dodao:

- Posložili smo na vrijeme sve kako smo htjeli, od kampa preko prijateljskih utakmica do plana priprema, a sada nam ostaje detaljno pratiti sve kandidate, nadati se njihovom dobrom zdravlju, formi i klupskom statusu te se maksimalno pripremiti za sve što nas čeka na SP-u.

Podsjetimo, Hrvatska će u ožujku odmjeriti snage s Kolumbijom (26. ožujka) i Brazilom (31. ožujka) u Orlandu, a naknadno će biti potvrđena i posljednja prijateljska utakmica koja će biti odigrana u Hrvatskoj, prije odlaska u SAD. Podsjetimo, Hrvatska na SP-u igra protiv Engleske (17. 6.), Paname (23.6.) i Gane (27.6.).