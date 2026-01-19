Naši Portali
POTVRDIO ROMANO

Gotovo je! Dinamov dragulj (18) odlazi u redove Intera, veliki transfer je dovršen

Edi Džindo
19.01.2026.
u 21:26

Leon Jakirović je za prvu momčad Dinama upisao sveukupno četiri nastupa, a proveo je 116 minuta na terenu. U HNL-u je igrao dvaput protiv Slaven Belupa i jednom protiv Rudeša, dok je u Ligi prvaka zaigrao protiv Milana u velikoj 2:1 pobjedi prošle sezone

Veliki Dinamov talent, 18-godišnji stoper Leon Jakirović je kompletirao transfer iz Dinama u Inter iz Milana, potvrdio je najpoznatiji svjetski insajder za transfere Fabrizio Romano, uz svoju poznatu frazu 'Here we go' koja označava da je transfer dovršen.

Dinamo je prihvatio ponudu Intera koja je iznosila 2,5 milijuna eura fiksne odštete uz dva milijuna eura u raznim bonusima, a zagrebački klub će dobiti i postotak od buduće prodaje. 

Jakirović će ovog tjedna otputovati na liječnički pregled u Milan te će odmah potpisati za momčad koja je protekle sezone nastupila u finalu Lige prvaka. 

U igri za Jakirovićev potpis je bio i austrijski Salzburg. Međutim, kao i u slučaju posljednjeg igrača koji je transferiran iz Dinama u Inter, hrvatskog reprezentativca Petra Sučiča, presudila je činjenica da je Inter u dobrim odnosima s Jakirovićevim agentima. 

Leon Jakirović je za prvu momčad Dinama upisao sveukupno četiri nastupa, a proveo je 116 minuta na terenu. U HNL-u je igrao dvaput protiv Slaven Belupa i jednom protiv Rudeša, dok je u Ligi prvaka zaigrao protiv Milana u velikoj 2:1 pobjedi prošle sezone. 

Ove sezone, pak, pod paskom trenera Marija Kovačevića, Jakirović nije dobio niti jednu minutu na terenu u natjecateljskim utakmicama. Očito da Inter vidi više potencijala u 18-godišnjem stoperu nego Dinamo.

FR
freeshooter
22:00 19.01.2026.

...zar je moralo do ovoga doći... za bagatelu rasprodajemo svoje talente... ja ne želim na stadionu gledati kup nacija... želim gledati dinamovu školu, hrvatsku školu, tek sa ponekom uvoznom stvarnom klasom... ovo više nije dinamov put, put uspješnosti kojim smo kročili dvadesetak godina... praktički smo se odrekli dva najveća talenta hrvatskog nogometa Jagušića i Jakirovića... kao da smo prije ispustili Modrića i Gvardiola...

NI
Nipos18
22:47 19.01.2026.

Ovo mi nekako liči na ono kad imaš naslijeđenih nekretnina i sad prodajući jednu po jednu živiš ko bubreg u loju....

Avatar juma
juma
22:30 19.01.2026.

Mamić je ovakve prije 10 godina prodavao za 10 milijuna eura. Još iritantnije je što će nas sada novinarski poltroni početi uvjeravati kako je ovo odličan posao za Dinamo...

