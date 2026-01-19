Gotovo je! Dinamov dragulj (18) odlazi u redove Intera, veliki transfer je dovršen

Veliki Dinamov talent, 18-godišnji stoper Leon Jakirović je kompletirao transfer iz Dinama u Inter iz Milana, potvrdio je najpoznatiji svjetski insajder za transfere Fabrizio Romano, uz svoju poznatu frazu 'Here we go' koja označava da je transfer dovršen.

Dinamo je prihvatio ponudu Intera koja je iznosila 2,5 milijuna eura fiksne odštete uz dva milijuna eura u raznim bonusima, a zagrebački klub će dobiti i postotak od buduće prodaje.

Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jakirović će ovog tjedna otputovati na liječnički pregled u Milan te će odmah potpisati za momčad koja je protekle sezone nastupila u finalu Lige prvaka.

U igri za Jakirovićev potpis je bio i austrijski Salzburg. Međutim, kao i u slučaju posljednjeg igrača koji je transferiran iz Dinama u Inter, hrvatskog reprezentativca Petra Sučiča, presudila je činjenica da je Inter u dobrim odnosima s Jakirovićevim agentima.

VEZANI ČLANCI:

Leon Jakirović je za prvu momčad Dinama upisao sveukupno četiri nastupa, a proveo je 116 minuta na terenu. U HNL-u je igrao dvaput protiv Slaven Belupa i jednom protiv Rudeša, dok je u Ligi prvaka zaigrao protiv Milana u velikoj 2:1 pobjedi prošle sezone.

Ove sezone, pak, pod paskom trenera Marija Kovačevića, Jakirović nije dobio niti jednu minutu na terenu u natjecateljskim utakmicama. Očito da Inter vidi više potencijala u 18-godišnjem stoperu nego Dinamo.