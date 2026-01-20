Australci jednostavno ne vole Novaka Đokovića, evo kako su ga provocirali

Novak Đoković odlično je otvorio nastup na Australian Openu i bez većih problema izborio plasman u drugo kolo. U prvom kolu trostruki osvajač turnira u Melbourneu uvjerljivo je svladao Španjolca Pedra Martineza, trenutačno 71. tenisača svijeta, rezultatom 6:3, 6:2, 6:2.

Đoković je od samog početka meča nametnuo visok ritam i dominirao u svim segmentima igre, ostavivši suparniku vrlo malo prostora za iznenađenje. Martinez praktički nije imao odgovor na agresivnu i preciznu igru srpskog tenisača.

Atmosfera na stadionu Rod Laver Arena i ovoga je puta bila vrlo napeta. Sudac je tijekom susreta u nekoliko navrata morao upozoravati publiku da se ponaša s više poštovanja prema igračima. Đoković je, kao i mnogo puta ranije, bio izložen neprimjerenim povicima s tribina, među kojima su se čuli i uzvici "Roger, Roger", što može utjecati na koncentraciju i tijek meča.

"To sada već doživljavam kao nešto normalno i nije ni prvi ni posljednji put. Danas mi je to miješanje više smiješno nego što me živcira. Ipak, sve ovisi o trenutku u meču, o tome u kakvom si mentalnom stanju i hoće li to izazvati neku reakciju ili ne. Nekad ti takvi povici uđu na jedno uho i izađu na drugo, a ponekad reagiraš malo lucidnije, ponekad drskije. Sve ovisi o tome kako te ‘uhvati’ u tom trenutku", rekao je Đoković nakon susreta.

Australci su tako još jednom pokazali da im Đoković nije među omiljenim tenisačima iako je prvi Grand Slam sezone osvojio čak 10 puta. Njegovoj popularnosti u Australiji nije pomoglo što se svojevremeno nije htio cijepiti protiv korone zbog čega je protjeran iz zemlje i te godine nije mogao nastupit na Australian Openu.