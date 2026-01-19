Ostajemo u Švedskoj! Jasno je što je Dagur htio, a pazite tko nam sad dolazi...

Rukometaši Hrvatske plasirali su se u drugi krug Europskog prvenstva u Skandinaviji. Slavili smo protiv Nizozemske rezultatom 35:29. Rudarili smo za ovu pobjedu – veći dio utakmice Nizozemci su nas pritiskali, a onda smo prelomili u posljednjih dvadeset minuta. Bilo je to dovoljno za pobjedu, prvu nad Nizozemskom nakon 11 godina. Dagur Sigurdsson jasno je dao do znanja da neće tolerirati loše izvedbe. Odmah nakon utakmice protiv Gruzije dvojicu je igrača poslao na tribine. Veron Načinović trebao je biti važan kotačić naše obrane, no protiv Gruzije nije pokazao ni približno onu čvrstoću kakvu pruža u Kielu. Ista stvar dogodila mu se i na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj, kada je nakon poraza od Egipta postao igrač iz drugog plana. Luka Lovre Klarica puno je griješio, mnogo je lopti promašio i izgubio, pa je za „nagradu“ i on završio na tribinama.

Izgledalo je to puno bolje u prvom poluvremenu nego protiv Gruzije. Nismo ni u jednom trenutku zaostajali više od jednog pogotka razlike, a negdje sredinom poluvremena uspjeli smo doći do kakve-takve prednosti. Luc Steins bio je posebno nadahnut protiv nas. Trebalo je dosta truda da ga zaustavimo i zadavao nam je velike probleme svojom brzinom. Nažalost, u prvih 30 minuta ostali smo bez pomoći vratara. Samo tri obrane premalo su za Kuzmanovića. Srećom, Nizozemci su češće pogađali stative nego našeg vratara, pa se sve nekako izravnalo. U drugom poluvremenu konačno je proradio Kuzmanović, a imali smo i ponešto sreće jer su nizozemske lopte i dalje završavale na stativama i gredama. U napadu je eksplodirao Martinović, a debitant Raužan pokazao je da se na njega može i mora računati.

Zanimljivo je da smo prvu utakmicu protiv Nizozemaca igrali 1991. godine. Bilo je to u Colorado Springsu, na turniru koji se zvao America Cup. Hrvatska je pod vodstvom Josipa Milkovića osvojila turnir, a protiv Nizozemske slavili smo s 26:20, uz osam pogodaka Zvonimira Bilića i šest Deana Ožbolta. Posljednju pobjedu protiv njih ostvarili smo 2015. godine, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, kada smo u Sittardu slavili s 27:24, a izbornik je bio Željko Babić.

I tako sada znamo da ostajemo u Malmöu do 29. siječnja. Znamo i to da će nam suparnici u drugom krugu biti stari znanci od lani, iz zagrebačke Arene – Slovenija, Island i Mađarska. Sve te tri reprezentacije pobijedili smo u Zagrebu: Island u prvom krugu, Sloveniju u drugom, a Mađarsku u onoj ludoj četvrtfinalnoj utakmici. Tko će biti četvrti? To ćemo saznati u utorak, kada završi utakmica između Farskih Otoka i Slovenije.

Nekako se čini izglednim da će to biti Farani. Bit će zanimljivo vidjeti kako će naša obrana zaustaviti trio njihovih brzanca, tri velike zvijezde europskog rukometa – Mittuna (GOG Gudme), Teiguma (Füchse Berlin) i Skipagøta (Kiel). Suparnici su ipak po našoj mjeri; bolje oni nego Danska ili Francuska.

Prođu li naši u polufinale, dečki se mogu počastiti odlaskom na utakmicu nogometne Europske lige. Naime, u Herningu, gdje se igra rukometna završnica, na slobodan dan igra se nogometna utakmica Europske lige, a Dinamo gostuje kod Midtjyllanda.