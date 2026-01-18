Naši Portali
Poslušaj
LA LIGA

Celta uvjerljiva protiv Rayo Vallecana

LaLiga - Celta Vigo v Atletico Madrid
MIGUEL VIDAL/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.01.2026.
u 21:34

Celta je povela krajem prvog dijela kada je kao prvi gostujuću obranu otključao Carreira. U 54. minuti je Celta povećala vodstvo, a strijelac za 2-0 je bio Zaragoza pogodivši s bijele točke. Sve je za goste propalo u 66. minuti kada je Mendy zaradio isključenje i do kraja je Rayo Vallecano imao desetoricu na terenu.

S uvjerljivih 3-0 su nogometaši Celte na domaćem terenu u Vigu svladali Rayo Vallecano u utakmici 20. kola španjolske La Lige.

U 79. minuti je Rueda postigao pogodak za konačnih 3-0. Celta je ostala sedma na ljestvici, ali se bodovno izjednačila sa šestim Betisom. Rayo Vallecano je i dalje na 12. poziciji.

Nogometaši madridskog Atletica očekivano su osvojili tri domaća boda ove nedjelje, s minimalnih su 1-0 bili bolji od Alavesa. Od početka je Atletico bio bolji, ali u prvom poluvremenu nije slomio gostujući obrambeni bedem. Alaves je kapitulirao na samom startu drugog poluvremena, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Norvežanin Sorloth u 48. minuti. Kako se dvoboj približavao kraju tako je Alaves bio sve opasniji, ali Atletico je uspio do kraja obraniti minimalnu prednost.

Atletico se na ljestvici bodovno izjednačio s trećeplasiranim Villarrealom, obje momčadi imaju po 41 bod. Alaves je ostao nisko, u opasnoj zoni ispadanja i na 18. mjestu.

Nedjeljni program 20. kola započeo je ogledom Getafea i Valencije, a gosti su ostvarili iznimno važnu pobjedu od minimalnih 1-0. Očekivano je utakmica bila vrlo tvrda, a odlučena je u samoj završnici. Dugo su gosti kombinirali, a potom je Ugrinic lijepo asistirao za Gayu koji je potkopao loptu, prebacio suparničkog vratara i zabio za tri gostujuća boda.

Valencia je ovom pobjedom pobjegla iz zone ispadanja i sada je na 17. mjestu. Nakon sedam kola čekanja Valencia je napokon pobijedila u prvenstvu. Getafe je dvije pozicije ispred na ljestvici.

Posljednja utakmica ovog kola na programu je u ponedjeljak, igrat će Elche - Sevilla.

