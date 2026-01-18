Naši Portali
JAVLJA ROMANO

Evo kamo odlazi dragulj Jagušić, Slaven Belupo ostvarit će najveći transfer u povijesti

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
18.01.2026.
u 22:03

Hrvatski veznjak tako bi karijeru nastavio u Bundesligi, gdje je Werder trenutačno 13. momčad prvenstva s 18 bodova nakon 17 kola.

Slaven Belupo na pragu je velikog transfera. Adriano Jagušić (20) vrlo je blizu prelaska u Werder Bremen, a koprivnički klub bi od tog posla trebao inkasirati šest milijuna eura fiksne odštete, uz dodatne bonuse, objavio je poznati insajder Fabrizio Romano.

Ponajbolji je igrač Ivice Olića u reprezentaciji do 21 godine, a već je sada praktički gotov igrač fantastičnih karakteristika. Jagušić zabija spektakularne golove, igrač je odličnog driblinga i u mladoj dobi je već iskusio kako je to biti prva napadačka opcija kluba koji se natječe na visokoj razini. Također je i ponajveći razlog što farmaceuti drže četvrto mjesto u prvenstvu.

