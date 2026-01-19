Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina

Mladen Bartolović, jedna od ikona HNL-a i nekadašnji igrač Dinama, Hajduka, Zagreba i Cibalije, izgubio je bitku s teškom bolešću u 49. godini života. Bartolović se proteklo vrijeme liječio, no najvažniju bitku je izgubio.

Mladen Bartolović rođen je 10. travnja 1977. u Zavidovićima, BiH. Karijeru u hrvatskom nogometu započeo je u sisačkoj Segesti u sezoni 1996./1997., a kasnije je postao legenda vinkovačke Cibalije, gdje je s 46 pogodaka u 185 nastupa najbolji strijelac kluba u Prvoj HNL.

Bartolović je igrao i za dva najveća hrvatska kluba. U Dinamu je u sezoni 2003./2004. upisao 34 nastupa i četiri gola, a u Hajduku je od 2006. do 2009. odigrao 91 utakmicu i postigao 18 pogodaka. S Dinamom je osvojio Hrvatski kup 2004. godine pod vodstvom trenera Nikole Jurčevića, nastupivši u uzvratu finala protiv Varteksa (0:0). U europskim natjecanjima za Dinamo odigrao je pet utakmica, dok je za Hajduk nastupio šest puta u europskim susretima protiv Sampdorije i Deportiva.

Ukupno je u Prvoj HNL postigao 90 pogodaka, a posebno ga se pamti po potezu ‘ringišpila’ koji je izveo u dresu Hajduka protiv Dinama u Maksimiru 21. rujna 2008., u utakmici koju su Bijeli dobili 2:0.

Osim Cibalije, Dinama i Hajduka, Bartolović je igrao i za NK Zagreb (2006.–2009.), a inozemna iskustva stekao je u njemačkom Saarbrückenu (2000./2001.) te iranskom Fooladu iz Ahvaza (2009./2010.).

Bio je i reprezentativac Bosne i Hercegovine, za koju je nastupio 17 puta. Nakon igračke karijere okušao se i u trenerskom poslu, najprije u Bedemu iz Ivankova, a potom u Cibaliji od 2016. do 2018. godine.