Nevjerojatan je: Je li Marin Čilić vratio vrijeme? Igra kao u najboljim danima

Bio je to dan tenisa na Australian Openu kakav se rijetko viđa, barem kada je posrijedi bio nastup Marina Čilića. Iskusni, 37-godišnji hrvatski tenisač doslovno je vratio sat unatrag i podsjetio na svoje najbolje dane u nemilosrdnoj partiji protiv Nijemca Daniela Altmaiera. Čilić je otvorio meč zapanjivši sve prisutne u Melbourne Parku, osvojivši prvih dvanaest gemova zaredom za nevjerojatnih 6:0, 6:0 u prva dva seta. Tribinama se već počeo širiti žamor o mogućnosti takozvanog "trostrukog bicikla", rijetkog postignuća u profesionalnom tenisu koje je posljednji put na Grand Slamu viđeno davne 1993. godine. Čilićeva dominacija bila je apsolutna, a nemoćni Altmaier nije pronalazio rješenje za razorne servise i precizne udarce bivšeg finalista Australian Opena.

Ipak, do potpune teniske katastrofe za Nijemca nije došlo. Na početku trećeg seta Altmaier je uspio spasiti break-loptu i konačno se upisati na semafor, prekinuvši tako ne samo Čilićev niz od trinaest uzastopnih gemova već i vlastiti crni niz od čak 25 izgubljenih gemova koji se protezao još od turnira u Adelaideu prošlog tjedna. Nakon tog trenutka, meč je postao znatno ravnopravniji. Altmaier je proigrao, a treći set otišao je do tie-breaka, u kojem je Čilić morao pokazati svu svoju mentalnu snagu. Nakon što je u jednom trenutku i zaostajao, uspio je preokrenuti rezultat i zaključiti priču sa 7:6 (3), osiguravši prolazak u drugo kolo na uistinu spektakularan način.

Dok je Čilić demonstrirao snagu iskustva, mlada Petra Marčinko pokazala je da hrvatski ženski tenis ima svijetlu budućnost. U svome prvom nastupu u glavnom ždrijebu jednoga Grand Slam turnira Marčinko je odigrala bez imalo respekta protiv iskusne Njemice Tatjane Marije i slavila s uvjerljivih 6:3, 7:5. Bivša juniorska pobjednica ovog turnira (2022.) trebala je 88 minuta za svoju prvu seniorsku Grand Slam pobjedu. Pobjedu ostvarenu na terenu 14 u Melbourne Parku proslavila je uz podršku brojnih hrvatskih navijača, koji će je zasigurno pratiti i u dvoboju drugog kola, u kojem će joj suparnica biti Amerikanka Peyton Stearns (WTA – 68.) koja je u prvom kolu iznenadila 27. nositeljicu i bivšu pobjednicu Australian Opena (2020.), sunarodnjakinju Sofiju Kenin. Stearns je slavila sa 6:3, 6:2 i tako u trećem nastupu došla do prve pobjede na Australian Openu. Stearns je u prvom kolu imala čak 15 as servisa, a dobra je vijest da Amerikanka od svibnja prošle godine nije povezala dvije pobjede zaredom na istom turniru. Ovim je rezultatom Marčinko ujedno stigla do novog renkinga karijere, 71. pozicije na WTA listi.

Nažalost, dan nije bio uspješan za Donnu Vekić. Osječanka je na Margaret Court Areni imala težak zadatak protiv jedne od najvećih nadolazećih zvijezda svjetskog tenisa, 18-godišnje Ruskinje i osme nositeljice Mire Andrejeve. Vekić je odigrala sjajan prvi set i dobila ga sa 6:4. Međutim, Andrejeva je u nastavku meča podignula razinu svoje igre, preokrenula rezultat i s dominantnih 6:3 i 6:0 u drugom i trećem setu osigurala prolazak dalje. Bio je to bolan poraz za Donnu, koja je tako završila svoj nastup u Melbourneu već na prvoj prepreci.Ovim porazom Donna je ispala iz top 100 svjetske rang-ljestvice. Od ponedjeljka će biti 108. tenisačica svijeta.

Drugi dan Australian Opena obilježile su visoke temperature, koje su prelazile 30 Celzijevih stupnjeva, a donio je i nekoliko velikih uzbuđenja na ostalim terenima. Jedno od najvećih iznenađenja dana bila je predaja sedmog nositelja, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, koji je zbog ozljede butnog mišića morao predati meč Portugalcu Nunu Borgesu. Uspješni su, s druge strane, bili gotovo svi favoriti. Amerikanka Coco Gauff i Poljakinja Iga Swiatek sigurno su prošle u drugo kolo kod tenisačica, dok je kod tenisača trostruki finalist Daniil Medvedev također opravdao ulogu favorita protiv Nizozemca Jespera de Jonga. Svoj nastup imala je i Ajla Tomljanović, tenisačica hrvatskih korijena koja nastupa pod australskom zastavom. Pobijedila je Ukrajinku Starodubcevu. Novak Đoković bez većih problema svladao je prvu prepreku na putu do svog rekordnog 25. Grand Slama. U prvom kolu srpski tenisač pobijedio je Španjolca Pedra Martineza s 6:3, 6:2, 6:2.