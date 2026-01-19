UŽIVO OD 18 Idemo po drugi krug! Rukometaši ne smiju izgubiti, Sigurdsson uoči utakmice iznenadio sve

Najbolje od vijesti iz sporta u sezoni 2025/2026 donosi
HRVATSKA: Kuzmanović, Šoštarić, Šimić, Srna, M. Mandić, Pavlović, Maraš, Raužan, Mamić, Cindrić, D. Mandić, Lučin, Martinović, Šušnja, Glavaš, Jelinić
NIZOZEMSKA: Stavast, ten Velde, Schagen, Kooij, Geenen, Versteijnen, Kleijkers, Steins, Manders, van Dijk, van de Vreede, Smit, Skwarczynski, Jansen, Baijens, Taboada
Dvije promjene napravio je Dagur Sigurdsson uoči utakmice protiv Nizozemske. U odnosu na prvi dvoboj s Gruzijom, izbornik Hrvatske na tribinama je odlučio ostaviti Luku Lovru Klaricu i Verona Načinovića, a u sastavu su Ivano Pavlović i Zlatko Raužan. Na tribinama su i ovoga puta Diano Neris Češko i treći vratar Dino Slavić.
Ovako trenutačno izgleda ljestvica skupine E:
Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 18 sati igra utakmicu drugog kola skupine E Europskog rukometnog prvenstva protiv Nizozemska. Svjetski viceprvaci u prvom su kolu, uz puno muke, svladali autsajdera Gruziju s 32:29.
Igra koju je Hrvatska pokazala protiv Gruzije, prvenstveno u obrani, zasigurno neće biti dovoljna za pobjedu protiv dosta jače reprezentacije. Nizozemci su u prvom kolu pružili vrlo dobar otpor jednom od sudomaćina turnira Švedskoj.
Na kraju su poraženi s 36:31, ali tko zna kakav bi ishod bio da su kroz cijelu utakmicu mogli računati na svog najboljeg igrača Luca Steinsa. Srednji vansjki PSG-a isključen je već u 26. minuti, ali i bez njega Nizozemci se nisu predali.
Osim Steinsa, najveća prijetnja Hrvatskoj trebao bi biti naturalizirani Kubanac Reinier Taboada koji je Šveđanima utrpao šest golova, a devet je zabio Rutger Ten Velde.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
EHF zabranio Thompsonovu pjesmu na EP-u u rukometu nakon što su je Hrvati tražili
Javio se čovjek za kojega je Tucak rekao da 'za njega nije Srbin', evo što nam je rekao
Pogledajte reakcije iz Rusije, javio se i Medvedev: 'SAD se priprema napasti...'
Želite prijaviti greške?
Gdje i zašto su nestali državnici koji će reći “Make Europe great again!”?
Hrvatska raste kao nikad, ali je i život u državi skuplji nego ikad prije
'Družio sam se s bivšim kanibalima, Sjeverna Koreja srušila je sve moje predrasude'
'Tužni su to ljudi koji nemaju vlastiti život ili su nezadovoljni, pa umjesto da se bave sobom, bave se pljuvanjem po drugima'
Još iz kategorije
Nitko se nije izvukao u grotlu Arene: Evo tko već čeka Hrvatsku u drugom krugu Eura
Prije nego li krenemo raditi računice i kalkulacije o tome što bi nam eventualno moglo trebati za prolaz do polufinala EP-a, treba večeras pobijediti Nizozemsku
Marko Perković Thompson samo jednom rečenicom dao do znanja što misli o zabrani svoje pjesme
EHF objasnio je kako pjesma ne predstavlja vrijednosti koje turnir promovira
Jeste znali da je ovaj kauboj bio uspješan nogometaš? 'S Gvardiolom sam se često družio, pili smo kave...'
Bilo mi je super kada je u Leipzigu igrao Joško Gvardiol, često smo se družili, ispijali kave, odlazili na zajedničke ručkove, ovim putem želim mu što brži oporavak
Zabrana Thompsona na EP-u izazvala žestoke reakcije u Švedskoj, komentari su i više nego jasni
Zanimljivo je pogledati komentare posjetitelja na tu objavu na Facebook stranici Aftonbladeta od kojih je dobar dio sudeći po prezimenima podrijetlom s ovih prostora. Značajan korisnika smatra da je cijela situacija rezultat neznanja i pogrešnog tumačenja pjesme.
Hrvatskoj nakon drame s Gruzijom prijete neugodni Nizozemci: Evo gdje gledati utakmicu
Treba dodati kako će u utakmici protiv Hrvatske moći računati na 173 cm visokog razigravača PSG-a te će od njega dolaziti najveća prijetnja Hrvatskoj
Hrvatski rukometaši danas imaju ključni ispit, ulog je ogroman
Ulog je ogroman jer pobjeda, uz očekivani trijumf domaćina Švedske protiv Gruzije, Hrvatskoj širom otvara vrata drugog kruga natjecanja. To bi izabranicima Dagura Sigurdssona omogućilo da u posljednje kolo i derbi sa Šveđanima uđu rasterećeni i s prilikom da se bore za prvo mjesto u skupini te prijenos maksimalnog broja bodova.
Crna Gora doživjela neviđenu blamažu na EP-u u rukometu
U skupini D Farski Otoci su ispisali povijesti upisavši prvu pobjedu na europskim prvenstvima. Nakon što su u prvom kolu odigrali 28-28 protiv Švicarske, u 2. kolu su uvjerljivo porazili Crnu Goru sa 37-24. Do sada jedini nastup na Europskom prvenstvu reprezentacija Farskih Otoka je imala 2024. u Njemačkoj gdje je osvojila jedan bod protiv Norveške, te upisala poraze od Slovenije i Poljske.
EHF zabranio Thompsonovu pjesmu na EP-u u rukometu nakon što su je Hrvati tražili
"Na dan utakmice hrvatska delegacija više puta je tražila da se pjesma pušta i zahtjev je svaki put odbijen. Ipak je puštena, to je žalosno i to se nije smjelo dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa", poručili su iz EHF-a bez objašnjenja zašto je pjesma puštena, ali su naveli da se poduzimaju mjere kako se to ne bi ponovilo.
Rukometaši smiruju naciju nakon teške drame: 'I da smo dobili 15 razlike, sad bi bilo isto'
"Najbitnije je da im u napadu olako ne dajemo lopte u ruke jer su stvarno brzi, moramo biti strpljivi. Igrali smo i protiv jačih, možda će im naša obrana 5-1 činiti probleme", kazao je pomoćni trener Denis Špoljarić.
Širi se reakcija srpskih komentatora, prasnuli su u smijeh, nisu mogli vjerovati što se događa
Srbija je priredila najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela Europskog rukometnog prvenstva svladavši favoriziranu Njemačku, no pobjedu je obilježio bizaran trenutak koji je nasmijao cijelu regiju. Potez njemačkog izbornika postao je hit na društvenim mrežama