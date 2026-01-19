UŽIVO OD 18 Idemo po drugi krug! Rukometaši ne smiju izgubiti, Sigurdsson uoči utakmice iznenadio sve

IZAZVALA KONTROVERZE

EHF zabranio Thompsonovu pjesmu na EP-u u rukometu nakon što su je Hrvati tražili

"Na dan utakmice hrvatska delegacija više puta je tražila da se pjesma pušta i zahtjev je svaki put odbijen. Ipak je puštena, to je žalosno i to se nije smjelo dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa", poručili su iz EHF-a bez objašnjenja zašto je pjesma puštena, ali su naveli da se poduzimaju mjere kako se to ne bi ponovilo.