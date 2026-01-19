Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
HRVATSKA - NIZOZEMSKA

UŽIVO OD 18 Idemo po drugi krug! Rukometaši ne smiju izgubiti, Sigurdsson uoči utakmice iznenadio sve

Hrvatski rukometni savez
19.01.2026. u 15:59
Tesktualni prijenos utakmice drugog kola Europskog rukometog prvenstva između Hrvatske i Nizozemske pratite na portalu Večernjeg lista od 18 sati.
HRVATSKA
0-0
NIZOZEMSKA
Europsko rukometno prvenstvo - 2. kolo, 18:00, Malmö Arena, Švedska
SASTAVI

HRVATSKA: Kuzmanović, Šoštarić, Šimić, Srna, M. Mandić, Pavlović, Maraš, Raužan, Mamić, Cindrić, D. Mandić, Lučin, Martinović, Šušnja, Glavaš, Jelinić

NIZOZEMSKA: Stavast, ten Velde, Schagen, Kooij, Geenen, Versteijnen, Kleijkers, Steins, Manders, van Dijk, van de Vreede, Smit, Skwarczynski, Jansen, Baijens, Taboada

IZNENAĐENJE

Dvije promjene napravio je Dagur Sigurdsson uoči utakmice protiv Nizozemske. U odnosu na prvi dvoboj s Gruzijom, izbornik Hrvatske na tribinama je odlučio ostaviti Luku Lovru Klaricu i Verona Načinovića, a u sastavu su Ivano Pavlović i Zlatko Raužan. Na tribinama su i ovoga puta Diano Neris Češko i treći vratar Dino Slavić.

Ovako trenutačno izgleda ljestvica skupine E:

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 18 sati igra utakmicu drugog kola skupine E Europskog rukometnog prvenstva protiv Nizozemska. Svjetski viceprvaci u prvom su kolu, uz puno muke, svladali autsajdera Gruziju s 32:29.

Igra koju je Hrvatska pokazala protiv Gruzije, prvenstveno u obrani, zasigurno neće biti dovoljna za pobjedu protiv dosta jače reprezentacije. Nizozemci su u prvom kolu pružili vrlo dobar otpor jednom od sudomaćina turnira Švedskoj.

Na kraju su poraženi s 36:31, ali tko zna kakav bi ishod bio da su kroz cijelu utakmicu mogli računati na svog najboljeg igrača Luca Steinsa. Srednji vansjki PSG-a isključen je već u 26. minuti, ali i bez njega Nizozemci se nisu predali.

Osim Steinsa, najveća prijetnja Hrvatskoj trebao bi biti naturalizirani Kubanac Reinier Taboada koji je Šveđanima utrpao šest golova, a devet je zabio Rutger Ten Velde.

