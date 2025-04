Svi su nasjeli na genijalnu prvoaprilsku šalu Tigera Woodsa, evo što je napisao

Jedan od najboljih golfera svih vremena Amerikanac Tiger Woods (49) odlučio se malo zabaviti na račun onih koji su izgubili pojam o danu na kalendaru. Za one koji su zaboravili, današnji utorak je bio prvi travanj.

"Ne mogu vjerovati da ovo govorim, ali nekoliko tjedana nakon puknuća Ahilove tetive, nakon spavanja u hiperbaričnoj komori, brojnih vježbi, rada s liječnicima i trenerima, pripremili su me da igram Masters sljedeći tjedan. Jedva čekam," napisao je Woods na svom X računu. Nešto kasnije, Woods je novim tvitom ipak razočarao svoje navijače.

"P.S. Prvotravanjska šala, moja Ahilova je i dalje u neredu," napisao je.

