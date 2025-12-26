Bio je na tronu svijeta, tužba mu totalno uništila život, a na kraju se dokazalo da je nevin

Benjamin Mendy je francuski profesionalni nogometaš koji je reputaciju izgradio kao jedan od najatletskijih i ofenzivno najizraženijih lijevih bekova svoje generacije. Igrao je za klubove poput Marseillea, Monaca i Manchester Cityja te je s francuskom reprezentacijom osvojio Svjetsko prvenstvo 2018. godine. U najboljim godinama kombinirao je iznimnu brzinu, snagu i precizne centaršuteve, zbog čega je postao jedan od najskupljih braniča u povijesti nogometa. Njegova karijera naglo je prekinuta 2021. godine nakon ozbiljnih kaznenih optužbi, što ga je gotovo dvije godine udaljilo od profesionalnog nogometa i trajno promijenilo njegov status u vrhunskom sportu, unatoč kasnijem oslobađanju od svih optužbi.

Mendy je uhićen 26. kolovoza 2021. od strane policije u Cheshireu i optužen za četiri silovanja i jedan slučaj seksualnog napada, vezano uz navodne događaje iz razdoblja između 2018. i 2021. godine. U tom trenutku bio je igrač Manchester Cityja s ugovorom koji je vrijedio do lipnja 2023. Klub ga je odmah suspendirao iz svih nogometnih aktivnosti. Zabranjen mu je ulazak u klupske prostorije, nije sudjelovao u treninzima niti u bilo kakvim natjecateljskim obvezama. Manchester City je objavio kratko priopćenje u kojem je potvrdio suspenziju, bez komentiranja samog slučaja.

Dalic Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je istraga odmicala, podignute su dodatne optužnice te se Mendy do kraja 2021. suočio s ukupno osam optužbi za silovanje, jednom za pokušaj silovanja i jednom za seksualni napad, koje su uključivale više prijaviteljica. Određene su mu stroge mjere jamstva, uključujući ograničenja kretanja i oduzimanje putovnice. Time mu je praktički onemogućeno napuštanje Ujedinjenog Kraljevstva i bilo kakav nastavak karijere u inozemstvu dok je postupak trajao.

Iako je u početku nastavio primati plaću, Manchester City mu je kasnije prestao isplaćivati primanja, pozivajući se na interne disciplinske odredbe i navodno kršenje ugovornih obveza vezanih uz ponašanje. Klub nije raskinuo njegov ugovor niti ga je formalno otpustio. Ugovor je ostao na snazi, dok je Mendy bio bez plaće i bez mogućnosti rada. Takva situacija potrajala je sve do isteka ugovora u lipnju 2023., tijekom kojeg nije odigrao niti jednu natjecateljsku utakmicu.

Prvo suđenje završilo je u siječnju 2023. na Krunskom sudu u Chesteru. Porota je Mendyja oslobodila optužbi za šest silovanja i jedan seksualni napad. Međutim, za jednu optužbu za silovanje i jednu za pokušaj silovanja nije donesena presuda, pa je određeno ponovno suđenje. U tom trenutku Mendy je i dalje bio pravno izložen, a njegova profesionalna budućnost ostala je neizvjesna.

U srpnju 2023. ponovno suđenje završilo je oslobađajućom presudom i po preostalim točkama optužnice. Mendy je proglašen nevinim po svim optužbama. Nije bilo osuđujućih presuda niti daljnjih kaznenih postupaka. Time su kazneni procesi definitivno završeni gotovo dvije godine nakon njegova uhićenja.

Unatoč takvom ishodu, Manchester City nije vratio Mendyja u momčad niti mu ponudio novi ugovor. Njegov ugovor istekao je tiho na kraju sezone 2022./23. Do tog trenutka bio je gotovo dvije pune sezone izvan natjecateljskog nogometa. Mendy je kasnije otkrio da se u tom razdoblju našao na rubu financijskog sloma. Sudski troškovi su se gomilali dok nije imao prihode od nogometa, a imao je poteškoća u ispunjavanju osobnih i obiteljskih financijskih obveza, uključujući alimentaciju.

Tijekom 2024. godine Mendy je pokrenuo postupak protiv Manchester Cityja pred britanskim radnim sudom, tvrdeći da mu je klub nezakonito uskratio plaću dok je bio pod ugovorom. U studenom iste godine sud je u velikoj mjeri presudio u njegovu korist, zaključivši da Manchester City nije imao dovoljno čvrstu ugovornu osnovu za uskraćivanje većine plaće. Klubu je naloženo da isplati milijunski iznos zaostataka, iako presuđeni iznos nije obuhvatio cjelokupan iznos koji je Mendy potraživao. Presuda je izazvala velik interes u profesionalnom nogometu jer je razjasnila granice klupskih ovlasti u slučajevima nepravomoćnih optužbi.

Nakon oslobađajuće presude, Mendy se u srpnju 2023. vratio profesionalnom nogometu potpisavši ugovor s FC Lorientom u Ligue 1. Povratak je bio tih i nenametljiv, a ne spektakularan. Ugovor je bio kratkoročan i financijski skroman u usporedbi s njegovim ranijim primanjima, a klub ga nije predstavljao kao ključni dio sportskog projekta. Na terenu je uglavnom korišten kao rotacijski lijevi bek. Iako su se povremeno mogli vidjeti snaga i kvaliteta njegovih centaršuteva, duga pauza bez natjecateljskog nogometa bila je očita u njegovoj formi i kontinuitetu. Nije se vratio na fizičku razinu iz najboljih dana, a nijedan veliki europski klub nije pokazao ozbiljan interes za njegov angažman.

Mendy je profesionalnu karijeru započeo u Le Havreu, a 2013. godine prešao je u Olympique Marseille. U Marseilleu se razvio u standardnog lijevog beka, poznatog po ofenzivnom doprinosu i sposobnosti da utječe na igru po boku. Bio je dio momčadi koja je 2018. igrala finale Europske lige i tada se etablirao kao jedan od najperspektivnijih bekova u Francuskoj.

Godine 2016. prešao je u AS Monaco, gdje je imao ključnu ulogu u sezoni 2016./17., u kojoj je klub osvojio naslov prvaka Francuske i stigao do polufinala Lige prvaka. Ta sezona predstavlja vrhunac njegove klupske karijere, jer su njegove igre spajale defenzivnu sigurnost i konstantnu ofenzivnu prijetnju. Njegova forma privukla je pozornost najvećih europskih klubova, što je rezultiralo transferom u Manchester City 2017. godine za oko 52 milijuna funti, tada rekordnu odštetu za braniča.

Razdoblje u Manchester Cityju obilježile su brojne ozljede, uključujući tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta koja je ozbiljno narušila njegov kontinuitet. Kada je bio zdrav, davao je širinu i napadačku ravnotežu momčadi Pepa Guardiole, ali nikada nije uspio održati stabilnu dostupnost. U svim natjecanjima odigrao je oko 75 utakmica za City, postigao dva pogotka i upisao 14 asistencija. Tijekom njegova boravka u klubu, Manchester City je osvojio više domaćih trofeja, uključujući tri naslova Premier lige, FA Cup i tri Liga kupa.

Na međunarodnoj razini, Mendy je upisao deset nastupa za francusku reprezentaciju. Bio je član momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, iako je zbog ozljede propustio veći dio turnira i nije sudjelovao u završnim fazama.

VEZANI ČLANCI:

U trenutku kada je u potpunosti oslobođen optužbi, Mendy je imao 28 godina, dob u kojoj mnogi bekovi ulaze u svoje najbolje razdoblje ili ga održavaju. Umjesto toga, njegova se karijera već trajno promijenila. Iako pravno nevin, kombinacija dugotrajne pauze, javne stigme i institucionalnog udaljavanja praktički je okončala njegov boravak na najvišoj razini europskog nogometa. To sve dokazuje i činjenica da danas igra za poljski Pogon Szczecin.

Njegov slučaj ostaje jedan od najupečatljivijih primjera u modernom sportu kako same optužbe mogu prekinuti i preusmjeriti profesionalnu karijeru, bez obzira na konačni sudski ishod.