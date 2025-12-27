Sportska zvijezda šokantno uhićena: Tereti se za sudjelovanje u organiziranom kriminalnom udruženju

Uhićenje bivšeg MMA borca i hrvača Karlosa Vemole te teške optužbe koje mu se stavljaju na teret, obilježili su ovogodišnje božićne blagdane u Češkoj i uzdrmali tamošnju javnost. Vemolu se tereti za sudjelovanje u organiziranom kriminalnom udruženju uključenom u međunarodni šverc droge. Praški dnevnik Mladá fronta DNES piše kako je dan uoči Badnjaka, Vmola iz svoje luksuzne vile Vémoland u Měchenicama krenuo prema Pragu na stomatološki zahvat zbog upale čeljusti.

Dok se crnim Mercedesom G klase vozio uz Vltavu, u Zbraslavu mu je put iznenada presjekao sivi kombi, iz kojeg su u nekoliko sekundi iskočili pripadnici češke Jedinice za brzo djelovanje, nakon čega se dogodila brza intervencija. Policija je nakon toga Vémolu privela i odvela natrag u njegovu vilu radi istrage.

Ovaj skandal dodatno je bacio ljagu na inače kontroverznu biografiju Vémole. Kao dječak bavio se grčko-rimskim hrvanjem u Olomoucu, pod vodstvom oca, inače bivšeg hrvača. U dobi od deset do šesnaest godina osvajao je državne titule, no bez zapaženijih međunarodnih rezultata, zbog čega se okrenuo bodybuildingu i preselio u Englesku.

Na Otoku je radio kao izbacivač u noćnim klubovima, a jedan incident u kojem je iz kluba izbacio dvojicu MMA boraca, privukao je pozornost britanskog promotora borilačkih sportova Alana Mortlocka. On mu je predložio prelazak u MMA, što je Vémola prihvatio s 21 godinom.