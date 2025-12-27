Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKE OPTUŽBE

Sportska zvijezda šokantno uhićena: Tereti se za sudjelovanje u organiziranom kriminalnom udruženju

Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.12.2025.
u 14:25

Dok se crnim Mercedesom G klase vozio uz Vltavu, u Zbraslavu mu je put iznenada presjekao sivi kombi, iz kojeg su u nekoliko sekundi iskočili pripadnici češke Jedinice za brzo djelovanje, nakon čega se dogodila brza intervencija

Uhićenje bivšeg MMA borca i hrvača Karlosa Vemole te teške optužbe koje mu se stavljaju na teret, obilježili su ovogodišnje božićne blagdane u Češkoj i uzdrmali tamošnju javnost. Vemolu se tereti za sudjelovanje u organiziranom kriminalnom udruženju uključenom u međunarodni šverc droge. Praški dnevnik Mladá fronta DNES piše kako je dan uoči Badnjaka, Vmola iz svoje luksuzne vile Vémoland u Měchenicama krenuo prema Pragu na stomatološki zahvat zbog upale čeljusti.

Dok se crnim Mercedesom G klase vozio uz Vltavu, u Zbraslavu mu je put iznenada presjekao sivi kombi, iz kojeg su u nekoliko sekundi iskočili pripadnici češke Jedinice za brzo djelovanje, nakon čega se dogodila brza intervencija. Policija je nakon toga Vémolu privela i odvela natrag u njegovu vilu radi istrage. 

Ovaj skandal dodatno je bacio ljagu na inače kontroverznu biografiju Vémole. Kao dječak bavio se grčko-rimskim hrvanjem u Olomoucu, pod vodstvom oca, inače bivšeg hrvača. U dobi od deset do šesnaest godina osvajao je državne titule, no bez zapaženijih međunarodnih rezultata, zbog čega se okrenuo bodybuildingu i preselio u Englesku.

Na Otoku je radio kao izbacivač u noćnim klubovima, a jedan incident u kojem je iz kluba izbacio dvojicu MMA boraca, privukao je pozornost britanskog promotora borilačkih sportova Alana Mortlocka. On mu je predložio prelazak u MMA, što je Vémola prihvatio s 21 godinom.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
Češka Borilački sport hrvanje MMA

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!