Liverpool i Wolverhampton spremaju poseban oproštaj od tragično preminulog Jote

Danas u engelskoj Premier ligi kreće 18. kolo - pretposljednje u ovoj kalendarskoj godini. Tradicija 'Boxing Daya u Premiershipu dobro je poznata, no ove sezone bit će znatno drugačija. Umjesto pregršt utakmica na blagdan Sv. Stjepana, ove godine na rasporedu je samo utakmica Manchester Uniteda i Newcastlea od 21 sat.

Puno zanimljivija utakmica je ona koja će se igrati sutra od 16 sati, a radi se o susretu petog Liverpoola i posljednjih Wolverhampton Wanderersa, jedina dva engleska kluba za koje je igrao Diogo Jota. Podsjetimo, portugalski nogometaš poginuo je ovog srpnja u automobilskoj nesreći, a sutrašnja utakmica njegovih bivših klubova bit će prva međusobna nakon njegove smrti.

Dalic Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Klubovi zato pripremaju ceremoniju oproštaja od igrača koji je ostavio dubok trag u oba dresa. Za Wolvese je Jota zabio 44 i namjestio 19 pogodaka u 131 nastupu, dok je za Liverpool zabio 65 i asistirao za 26 golova u 182 nastupa.

Kluobvi se dogovoriti kako će među mladićima koji će ispratiti nogometaše na teren biti Jotini sinovi Dinis i Duarte koji će tako imati priliku odati počast pokojnom ocu. Zasigurno će i navijači obiju momčadi pripremiti koreografiju ili transparente u njegovu čast.