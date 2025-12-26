Naši Portali
EMOTIVNO

Liverpool i Wolverhampton spremaju poseban oproštaj od tragično preminulog Jote

Premier League - Liverpool v Sunderland
Peter Powell/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
26.12.2025.
u 10:13

Portugalski nogometaš poginuo je ovog srpnja u automobilskoj nesreći, a sutrašnja utakmica njegovih bivših klubova bit će prva međusobna nakon njegove smrti

Danas u engelskoj Premier ligi kreće 18. kolo - pretposljednje u ovoj kalendarskoj godini. Tradicija 'Boxing Daya u Premiershipu dobro je poznata, no ove sezone bit će znatno drugačija. Umjesto pregršt utakmica na blagdan Sv. Stjepana, ove godine na rasporedu je samo utakmica Manchester Uniteda i Newcastlea od 21 sat.

Puno zanimljivija utakmica je ona koja će se igrati sutra od 16 sati, a radi se o susretu petog Liverpoola i posljednjih Wolverhampton Wanderersa, jedina dva engleska kluba za koje je igrao Diogo Jota. Podsjetimo, portugalski nogometaš poginuo je ovog srpnja u automobilskoj nesreći, a sutrašnja utakmica njegovih bivših klubova bit će prva međusobna nakon njegove smrti.

Dalic

Klubovi zato pripremaju ceremoniju oproštaja od igrača koji je ostavio dubok trag u oba dresa. Za Wolvese je Jota zabio 44 i namjestio 19 pogodaka u 131 nastupu, dok je za Liverpool zabio 65 i asistirao za 26 golova u 182 nastupa.

Kluobvi se dogovoriti kako će među mladićima koji će ispratiti nogometaše na teren biti Jotini sinovi Dinis i Duarte koji će tako imati priliku odati počast pokojnom ocu. Zasigurno će i navijači obiju momčadi pripremiti koreografiju ili transparente u njegovu čast.
Liverpool Wolverhampton Diogo Jota

