VIDEO Emocije se nisu mogle suspregnuti: Pogledajte reakciju Anfielda kada su na teren izašli sinovi Dioga Jote

DIRLJIVE SCENE

VIDEO Emocije se nisu mogle suspregnuti: Pogledajte reakciju Anfielda kada su na teren izašli sinovi Dioga Jota

Premier League - Liverpool v Wolverhampton Wanderers
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.12.2025.
u 17:02

Njihova majka Rute Cardoso ponosno je stajala uz aut-linju, a na tribinama Anfielda vijorile su zastave s Jotinim likom

Današnja utakmica Liverpoola i Wolverhampton Wanderersa u 18. kolu Premier lige označuje prvi put da se susreću bivši klubovi Dioga Jote nakon tragične smrti portugalskog nogometaša. On i njegov brat Andre Silva poginuli su u prometnoj nesreći u Španjolskoj prošlog srpnja, a jedina dva kluba za koje je igrao u Engleskoj odlučili se još jednom oprostiti na njega.

Među djecom koja ispraća nogometaše na teren bili su i njegovi sinovi Dinis i Duarte, a na teren su išetali u društvu Liverpoolova kapetana Virgila van Dijka. Njihova majka Rute Cardoso ponosno je stajala uz aut-linju, a na tribinama Anfielda vijorile su zastave s Jotinim likom i pjevala se kultna pjemsa navijača 'Redsa' You'll never walk alone. Emotivne scene sa stadiona možete pogledati OVDJE.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Nakon Jotine smrti, Liverpool je u svim uzrastima umirovio njegov broj 20, a njegovo mjesto u svlačionici ostalo je upražnjeno od početka sezone. 

U trenutkiu pisanja teksta u tijeku je pauza između dva poluvremena, a domaća momčad ima prednost od 2:0 zahvaljujući pogotcima Ryana Gravenbercha u 41. i Floriana Wirtza u 42. minuti.
Anfield sinovi Diogo Jota

