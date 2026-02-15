Naši Portali
Svladao Fritza

Shelton slavio u Dallasu i osvojio četvrti naslov u karijeri

Jannik Sinner pobijedio Bena Sheltona i plasirao se u polufinale Australian Opena
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 23:55

Sheltonu je ovo četvrti ATP naslov u karijeri, prvi od kolovoza prošle godine, kada je osvojio Masters u Torontu. Turnir u Dallasu pripada seriji 500 i igra se na tvrdim terenima.

Američki tenisač Ben Shelton osvojio je naslov na turniru u Dallasu nakon što je u finalu pobijedio sunarodnjaka Taylora Fritza s 3-6, 6-3, 7-5.

Meč između Fritza i Sheltona, sedmog i devetog tenisača na ATP listi, trajao je sat i 51 minutu.

 Sheltonu je ovo četvrti ATP naslov u karijeri, prvi od kolovoza prošle godine, kada je osvojio Masters u Torontu. Turnir u Dallasu pripada seriji 500 i igra se na tvrdim terenima.
Ključne riječi
tenis Ben Shelton

