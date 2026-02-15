Italija bruji o skandalu na velikom derbiju, došlo je i do fizičkog obračuna između ljutih rivala

Veliki derbi talijanskog nogometa između Intera i Juventusa donio je napetu atmosferu koja se s terena prelila i van njega. Inter je slavio minimalnim rezultatom 1:0, ali gosti iz Torina bili su iznimno nezadovoljni suđenjem, smatrajući da su oštećeni u ključnim trenucima utakmice koja bi mogla odlučiti prvaka. Frustracija je kulminirala nakon posljednjeg sučevog zvižduka, a tenzije su dosegnule vrhunac u tunelu koji vodi prema svlačionicama. Fizički su se sukobili Giorgio Chiellini i Luciano Spalletti.

Spalletti, Comolli, and Chiellini confront the referee 🔥 pic.twitter.com/Zbdd5bX7hv — Around Turin (@AroundTurin) February 14, 2026

Ogorčenje u taboru Juventusa potaknuto je nizom sudačkih odluka, a posebno su isticali nedosuđeni jedanaesterac te nekoliko spornih prekršaja. Prema navodima talijanskih medija, nervoza je bila vidljiva tijekom cijelog susreta, no pravi kaos je uslijedio nakon utakmice. U raspravu sa sucima uključili su se i najviši dužnosnici kluba, što je dodatno zaoštrilo situaciju.

U gužvi koja je nastala sudjelovali su članovi stručnog stožera i uprave torinskog kluba. Navodno su upućene teške riječi prema djeliteljima pravde, a u jednom trenutku moralo je intervenirati i osiguranje kako bi se spriječio veći incident dok su se ekipe povlačile s terena. Kamere su zabilježile žustre prosvjede i gestikulacije upućene glavnom sucu.

Trener Juventusa Massimiliano Allegri nakon utakmice nije skrivao razočaranje, iako je pokušao ostati diplomatski u svojim izjavama. Ipak, između redaka se moglo pročitati golemo nezadovoljstvo suđenjem, za koje u Juventusu vjeruju da je izravno utjecalo na konačni ishod i udaljilo ih od borbe za naslov prvaka. Podsjećamo, Inter se ovom pobjedom dodatno učvrstio na vodećoj poziciji Serie A i stvorio osjetnu prednost pred svojim najvećim rivalima.