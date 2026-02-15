Naši Portali
ŠEF SDSS-a

Pupovac: Dabrino veličanje Pavelića otvorena je prijetnja i poticanje mržnje i nasilja

Zagreb: Milorad Pupovac održao konferenciju za medije u vezi ekološke devastacije Vrela rijeke Une
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
15.02.2026.
u 22:10

Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića, a 'samo za Milorada', predstavlja prijezir ne samo prema Ustavu na koji je kao zastupnik prisegao nego i prijezir prema međunarodnim aktima, kojih je Republika Hrvatska potpisnica, a kojima se međunarodni poredak štiti od povreda humanitarnog prava, ratnih zločina i zločina genocida, ustvrdio je Pupovac

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro je osudio istup zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji u videozapisu neskriveno veliča čelnika NDH-a Antu Pavelića, nazivajući ga 'vođom svih Hrvata', što Pupovac smatra otvorenom prijetnjom, poticanjem na mržnju i nasilje te prijezir prema Ustavu.

"Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića od strane bilo koga, a kamoli člana Hrvatskog sabora i člana vladajuće većine, predstavlja moralni i politički sunovrat bez presedana. Posvećivanje te pjesme predstavniku naroda nad kojim je Pavelićev ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske provodio zločin povijesnog istrebljenja predstavlja otvorenu prijetnju, javno poticanje na mržnju i nasilje”, komentirao je Pupovac u nedjelju najnoviji 'videouradak' saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, u kojem se u jednom dijelu obraća i njemu.

Pjevanje te pjesme, istaknuo je Pupovac u izjavi za Hinu, i njoj sličnih pjesama u kojima se veliča ustaštvo predstavlja poricanje Ustava Republike Hrvatske i njezinih zakona, koje su dužni poštivati svi njezini građani a članovi najvišeg zakonodavnog tijela posebno.

Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića, a 'samo za Milorada', predstavlja prijezir ne samo prema Ustavu na koji je kao zastupnik prisegao nego i prijezir prema međunarodnim aktima, kojih je Republika Hrvatska potpisnica, a kojima se međunarodni poredak štiti od povreda humanitarnog prava, ratnih zločina i zločina genocida, ustvrdio je Pupovac.

"Možda to Josip Dabro ne zna, ali je vrijeme da i on i svatko drugi sličan njemu to od nekog nauči”, zaključio je čelnik SDSS-a.

Na Facebooku je objavljena videosnimka s „pokladnog jahanja” u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu „Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom „1928.”.

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove „u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske. Usto, Dabro dodaje i da su ti stihovi „samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Ključne riječi
Josip Dabro Milorad Pupovac

Komentara 30

Pogledaj Sve
SV
Svastacuje
22:32 15.02.2026.

Izložba Medakovića u Zagrebu je širenje ljubavi...govor gradonačelnika Banjaluke je širenje ljubavi.... A sve su ti to organizirao i pozvao zar te nije nimalo sram... Nemaš ti morala..

Avatar Žac Dubrava
Žac Dubrava
22:51 15.02.2026.

Poricanje Ustava Republike Hrvatske i njezinih zakona mu nije bilo aplaudiranje njegove saborske zastupnice Šiprage na velikosrpski govoru onog chetnika u Gračacu. Zakone su dužni poštovati posebno određeni članovi najvišeg zakonodavnog tijela i to po potrebi. Pljuc

WC
wolf_cro2.
22:28 15.02.2026.

Milorad se ni jednom riječju nije osvrnuo na pravoslavni Božić u Beogradu. Ogavno licemjerje rijetko viđeno.

