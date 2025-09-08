VIDEO Jakić majstorski provozao obranu Crne Gore pa onda zabio fantastičan prvijenac za vatrene

Prijetila je hrvatska reprezentacija pred sjevernim golom Maksimira protiv Crne Gore, ali ništa nije otključalo bravu južnih susjeda do projektila Kristijana Jakića, džokera Zlatka Dalića koji igra na neprirodnoj poziciji desnoga beka, i koji je zabio prvijenac za Hrvatsku u 13. nastupu, slabijom lijevom nogom u 35. minuti.

Igrač Augsburga fino je provozao obranu Crnogoraca. Član Augsburga je na samom kutu šesnaesterca s desne strane provozao Dritona Camaja, izbacio kapetana gostiju Stevana Jovetića u prazno, pa briljantno pogodio suprotni kut gola Petkovića. Na 2:0 je povećao Andrej Kramarić zabivši 36. pogodak za vatrene. Pogodak Jakića možete pogledati OVDJE.