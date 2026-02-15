Bio je igrač od sto milijuna, Guardiolin zet, a sad je bivši nogometaš i ide u životnu propast

Nekada jedan od najvećih talenata engleskog nogometa, Englez Dele Alli, danas je tema iz potpuno drugačijih razloga od golova, asistencija i velikih transfera. Dele Alli u rujnu je raskinuo ugovor s Comom i od tada je bez kluba, a u nedostatku profesionalnih obaveze vrijeme očito krati na krivi način.

Britanski mediji objavili su informacije koje su šokirale javnost, a koje govore o velikim Allijevim financijskim gubicima u svijetu kocke. Prema tim navodima, Alli je u samo nekoliko dana izgubio oko 150.000 funti tijekom kasnonoćnih poker partija u jednom londonskom kasinu. Navodi se da je bivši reprezentativac Engleske gubio oko 25.000 funti po večeri, igrajući do ranih jutarnjih sati. Neki su Allijevi poznanici za negleske medije potvrdili da je Dele već teški ovisnik o kocki te mu je potrebna stručna pomoć.

Nekadašnji as Tottenham Hotspura i ljubimac navijača slovio je za igrača pred kojim je blistava karijera i status svjetske zvijezde. Taj status velike zvijezde on je donekle i dosegnuo, a vrhunac mu je bila 2018. godina, kada je blistao u Tottenhamu te po transfermarktu vrijedio čak 100 milijuna eura.

Ovakvog Marka Livaju rijetko viđamo! Snimljen je u izlasku bez supruge, a evo tko mu je pravio društvo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U to je vrijeme stranice engleskih medija punio i zbog veze s kćerkom Pepa Guardiole Mariom. Bili su godinu dana u vezi, neki su ga već vidjeli kao zeta slavnog trenera, ali ljubav Marije i Delea je pukla nakon Allijevog odlaska iz Tottenhama.

Alli je na nogometnoj sceni eksplodirao još kao mladić u MK Donsu, što mu je 2015. osiguralo transfer u Tottenham. Pod vodstvom Mauricija Pochettina postao je jedan od najboljih mladih igrača Europe, a posebno je briljirao u sezoni 2016./17. kada je postigao čak 22 gola u svim natjecanjima. Bio je ključan igrač Spursa na putu do finala Lige prvaka 2019. godine te je upisao 37 nastupa za reprezentaciju Engleske, uključujući i Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji na kojem je igrao i protiv Hrvatske.

Sve je u Allijevoj karijeri nekako još funkcioniralo do siječnja 2022. kada je napustio Tottenham i prešao u Everton. Njegov boravak u Evertonu bio je katastrofalan, a ni posudba u turskom Bešiktašu nije donijela željeni preokret. Tamo ga je teška ozljeda prepona udaljila od terena na gotovo godinu dana, dodatno unazadivši njegove pokušaje povratka u formu. Spas je početkom 2025. potražio u Comu, no Talijani su brzo shvatili da je Alli daleko od svojih najbolji dana, te su 1. rujna prekinuli ugovor s Englezom.

Niz ozljeda, pad forme i problemi izvan terena zaustavili su Allijev strelovit uspon, a u potresnom intervjuu koji je dao prošle godine, otvoreno je progovorio o traumatičnom djetinjstvu, otkrivši da je sa šest godina bio seksualno zlostavljan, s osam je počeo pušiti i prodavati drogu, a u najmračnijim trenucima borio se s ovisnošću o tabletama za spavanje zbog koje je proveo vrijeme na rehabilitaciji. Priznao je da je o mirovini razmišljao još s 24 godine, u vrijeme dok je bio pod vodstvom Joséa Mourinha u Tottenhamu, jer je potpuno izgubio strast prema igri.

Danas je, međutim, daleko od vrhunskog nogometa, a njegove posljednje sezone obilježene su slabom formom, ozljedama i čestim promjenama klubova. Problemi izvan terena sve više dolaze u fokus, a kockanje se nameće kao još jedan znak duboke osobne i profesionalne krize. Mnogi se pitaju je li nogometaš dobio adekvatnu pomoć u trenucima kada mu je bila najpotrebnija.

Iako je tijekom karijere zaradio milijune, neodgovorno ponašanje može brzo poništiti godine rada i uspjeha. Sudbina nekadašnjeg nogometnog čuda služi kao upozorenje koliko brzo slava može izblijedjeti, a pogrešni izbori odvesti talentiranog sportaša na rub životne propasti.