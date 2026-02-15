Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u Predazzu.

Norvežanka Stroem pobijedila i na velikoj skakaonici, Prevc brončana

ITA, Olympische Winterspiele, Milan Cortina 2026
EXPA/ Tadeusz Mieczynski
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 23:30

Stroem je do drugog zlata - slavila je i na maloj skakaonici - došla skokovima od 130 i 132 metra, što joj je donijelo 284.8 bodova. Kvandal je vodila nakon prve serije, a iako je u drugoj seriji skočila 133.5 metara, zaostala je 2.1 bod za Stroem.

Norvežanka Anna Odine Stroem osvojila je zlato u disciplini skijaški skokovi na velikoj skakaonici na ZOI u Predazzu.

Njezina sunarodnjakinja Eirin Maria Kvandal osvojila je srebro, a vodeća u ukupnom poretku Svjetskog kupa Slovenka Nika Prevc broncu.

Stroem je do drugog zlata - slavila je i na maloj skakaonici - došla skokovima od 130 i 132 metra, što joj je donijelo 284.8 bodova. Kvandal je vodila nakon prve serije, a iako je u drugoj seriji skočila 133.5 metara, zaostala je 2.1 bod za Stroem. 

Prevc je u prvoj seriji bila tek peta,.ali joj je skok od 127.5 metara donio bodovnu prednost u odnosu na suparnice i nakraju broncu, treću medalju na ovim Igrama nakon zlata u mješovitoj konkurenciji i srebra na maloj skakaonici. 
Ključne riječi
ZOI 2026. Anna Odine Stroem

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!