SREĆOM, NIJE DUGO TRAJALO

Jose Mourinho iznenada završio u bolnici, poznat razlog hitne hospitalizacije

Primeira Liga - Benfica v Alverca
PEDRO ROCHA/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
14.02.2026.
u 18:51

Trener Benfice, José Mourinho, morao je potražiti liječničku pomoć u petak ujutro, samo nekoliko sati prije pobjede njegove momčadi nad Santa Clarom. Portugalski stručnjak se probudio s neugodnom upalom uha, no bio je spreman za vođenje utakmice nakon brze intervencije liječnika

José Mourinho, proslavljeni trener Benfice, u petak ujutro je primljen u bolnicu Divino Espírito Santo u Ponta Delgadi, i to samo nekoliko sati prije nego što je njegova momčad slavila protiv Santa Clare. Kako prenosi lisabonski list A Bola, slavni portugalski stručnjak probudio se s upalom uha koja mu je uzrokovala snažne bolove, zbog čega je odlučio posjetiti medicinski centar u jednom od tri glavna grada Azorskih otoka. Srećom, njegov boravak u bolnici nije potrajao duže od sat vremena. Nakon što je pregledan i primio odgovarajuću terapiju, otpušten je te se mogao vratiti u hotel gdje je momčad bila smještena.

Unatoč jutarnjoj neugodnosti, Mourinho je bez ikakvih problema vodio svoju momčad s klupe u večernjoj utakmici. Benfica je na kraju upisala pobjedu protiv Santa Clare rezultatom 2-1, iako se radilo o pobjedi izborenoj bez previše sjaja i uz dosta muke. Cijela situacija nije omela portugalskog stratega u obavljanju svojih dužnosti, pokazavši još jednom svoju posvećenost i profesionalizam čak i u trenucima kada se nije osjećao najbolje.

Ova pobjeda dolazi uoči važnog europskog ispita za Benficu. Već ovog utorka, lisabonski 'Orlovi' dočekuju Real Madrid u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Lige prvaka. Bit će to njihov novi susret samo tri tjedna nakon što je Benfica u spektakularnoj utakmici svladala španjolskog velikana s 4-2, a prolazak među 24 najbolje momčadi osigurao im je vratar Trubin svojim agoničnim pogotkom u sudačkoj nadoknadi.
Ključne riječi
nogomet bolnica Jose Mourinho

