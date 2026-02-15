Nikola Vlašić zabio gol i autogol u porazu od Morine momčadi

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić postigao je gol i autogol u domaćem porazu Torina od Bologne sa 1-2 u susretu 25. kola talijanskog prvenstva. Bologna je povela u 49. minuti autogolom hrvatskog veznjaka.

Jonathan Rowe je ubacio s lijeve strane, lopta je pogodila Vlašića prevarivši Alberta Palearija na golu. Nikola Moro je pokušao potvrditi gol, ali nije pogodio loptu, pa je pripisan Vlašiću.

Splićanin se iskupio u 62. minuti zabivši za 1-1. Bio je to njegov sedmi gol uz pet asistencija ove sezone. Zapata je pucao, Skorupski je obranio, a domaća "desetka" je zabila desnom nogom za 1-1.

Samo osam minuta kasnije Bologna je ponovo povela, a strijelac je bio Santiago Castro.

Vlašić je igrao cijeli susret za Torino, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. S druge strane Moro je također, odradio svih 90 minuta.

Bologna je ovom pobjedom skočila na osmo mjesto sa 33 boda, dok je Torino na 14. poziciji sa 27 bodova.

Vodi Inter sa 61 bodom, dok Milan ima 53 boda i susret manje.