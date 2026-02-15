Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SERIE A

Nikola Vlašić zabio gol i autogol u porazu od Morine momčadi

Serie A - Napoli v Torino
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 22:45

Splićanin se iskupio u 62. minuti zabivši za 1-1. Bio je to njegov sedmi gol uz pet asistencija ove sezone. Zapata je pucao, Skorupski je obranio, a domaća "desetka" je zabila desnom nogom za 1-1.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić postigao je gol i autogol u domaćem porazu Torina od Bologne sa 1-2 u susretu 25. kola talijanskog prvenstva. Bologna je povela u 49. minuti autogolom hrvatskog veznjaka.

Jonathan Rowe je ubacio s lijeve strane, lopta je pogodila Vlašića prevarivši Alberta Palearija na golu. Nikola Moro je pokušao potvrditi gol, ali nije pogodio loptu, pa je pripisan Vlašiću.

Splićanin se iskupio u 62. minuti zabivši za 1-1. Bio je to njegov sedmi gol uz pet asistencija ove sezone. Zapata je pucao, Skorupski je obranio, a domaća "desetka" je zabila desnom nogom za 1-1.

Samo osam minuta kasnije Bologna je ponovo povela, a strijelac je bio Santiago Castro.

Vlašić je igrao cijeli susret za Torino, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. S druge strane Moro je također, odradio svih 90 minuta.

Bologna je ovom pobjedom skočila na osmo mjesto sa 33 boda, dok je Torino na 14. poziciji sa 27 bodova.

Vodi Inter sa 61 bodom, dok Milan ima 53 boda i susret manje.
Ključne riječi
Torino Nikola Vlašić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!