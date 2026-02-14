Inter u 90. minuti slomio Juventus, Sučić i društvo vratili +8 pred Milanom

Iznimno je uzbudljiv bio derbi dvoboj 25. kola talijanske Serie A u kojem su nogometaši Intera, vodeći na ljestvici, kao domaćini pobijedili Juventus 3-2.

Unatoč igraču manje kroz cijelo drugo poluvrijeme Juventus je sve do kraja prijetio Interu, ali su gosti na kraju pali golom u 90. minuti.

Središnja figura prvog poluvremena bio je igrač Juventusa Cambiaso koji je zabijao na oba kraja terena. Prvo je u 17. minuti pogodio vlastitu mrežu za vodstvo Intera 1-0, ali se devet minuta kasnije odlično ubacio iz drugog plana i ispravio raniju pogrešku te izjednačio na 1-1.

U završnici prvog dijela dogodila se loša vijest za Juventus jer je Kalulu zaradio drugi žuti karton čime je svoje Torineze ostavio s igračem manje u drugom poluvremenu.

Igrača više Inter je naplatio pogotkom u 76. minuti. Di Marco je ubacio, a Esposito je odlično trznuo glavom i pogodio za 2-1 i veliko slavlje u Milanu. Esposito je u igru ušao samo deset minuta ranije. No, Juventus time nije bio slomljen i iako s desetoricom uspio je izjednačiti u 83. minuti kada je Locatelli prevario Sommera i zabio za 2-2.

Nije to bilo sve na ovom derbiju već je na opće oduševljenje u 90. minuti Zielinski raspalio sa skoro 20 metara i pogodio za 3-2 i veliku pobjedu Intera.

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić je bio u početnom sastavu Inter te je zamijenjen u 66. minuti. Inter na vrhu ljestvice opet ima osam bodova više od gradskog rivala Milana koji ima utakmicu manje. Juventus je ostao na četvrtom mjestu.