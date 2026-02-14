Naši Portali
TALIJANSKI DERBI

Inter u 90. minuti slomio Juventus, Sučić i društvo vratili +8 pred Milanom

Serie A - Inter Milan v Juventus
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
14.02.2026.
u 22:48

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić je bio u početnom sastavu Inter te je zamijenjen u 66. minuti. Inter na vrhu ljestvice opet ima osam bodova više od gradskog rivala Milana koji ima utakmicu manje. Juventus je ostao na četvrtom mjestu

Iznimno je uzbudljiv bio derbi dvoboj 25. kola talijanske Serie A u kojem su nogometaši Intera, vodeći na ljestvici, kao domaćini pobijedili Juventus 3-2.

Unatoč igraču manje kroz cijelo drugo poluvrijeme Juventus je sve do kraja prijetio Interu, ali su gosti na kraju pali golom u 90. minuti.

Središnja figura prvog poluvremena bio je igrač Juventusa Cambiaso koji je zabijao na oba kraja terena. Prvo je u 17. minuti pogodio vlastitu mrežu za vodstvo Intera 1-0, ali se devet minuta kasnije odlično ubacio iz drugog plana i ispravio raniju pogrešku te izjednačio na 1-1.

U završnici prvog dijela dogodila se loša vijest za Juventus jer je Kalulu zaradio drugi žuti karton čime je svoje Torineze ostavio s igračem manje u drugom poluvremenu.

Igrača više Inter je naplatio pogotkom u 76. minuti. Di Marco je ubacio, a Esposito je odlično trznuo glavom i pogodio za 2-1 i veliko slavlje u Milanu. Esposito je u igru ušao samo deset minuta ranije. No, Juventus time nije bio slomljen i iako s desetoricom uspio je izjednačiti u 83. minuti kada je Locatelli prevario Sommera i zabio za 2-2.

Nije to bilo sve na ovom derbiju već je na opće oduševljenje u 90. minuti Zielinski raspalio sa skoro 20 metara i pogodio za 3-2 i veliku pobjedu Intera.

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić je bio u početnom sastavu Inter te je zamijenjen u 66. minuti. Inter na vrhu ljestvice opet ima osam bodova više od gradskog rivala Milana koji ima utakmicu manje. Juventus je ostao na četvrtom mjestu.
Serie A Juventus Inter

