Grupa LELEK putuje na Euroviziju u Beč: 'Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo'

Grupa LELEK s pjesmom "Andromeda" predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji u Beču! Glavna je to informacija koju smo saznali tijekom finala Dore 2026. godine koje se odvilo u nedjelju navečer. Mlade pjevačice dobro su poznate eurovizijskim obožavateljima jer im ovo nije prvi nastup na Dori, a pjesma koja govori o tradiciji osigurala im je put u Beč. "Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo", nakon pobjede su istaknule članice grupe LELEK, a za prestižnu titulu eurovizijskog predstavnika natjecale su se s još 15 izvođača.

U finalu Dore predstavili su se i Lima Len s pjesmom "Raketa", Alen Đuras s "From Ashes To Flame", Noelle i "Uninterrupted", ToMa i "Ledina", Ema Bubić i "Vrijeme za nas", Ananda i "Dora", Cold Snap s pjesmom "Mucho Macho", Ritam Noir s pjesmom "Profumi di mare", Irma s "Ni traga", Lana Mandarić i "Tama", Stela Rade s "Nema te", Devin i "Over Me", Marko Kutlić i pjesma "Neotuđivo", Sergej koji je pjevao "Scream" i Lara Demarin sa svojom "Mantrom".

Grupa LELEK dobila je najviše glasova publike, ali i bodova žirija! Ove godine hrvatskog predstavnika birali su stručni žiriji iz HRT-ovih centara Zagreb, Rijeka, Split i Osijek te četiri međunarodna žirija, a oni su bili iz Ujedinjenog Kraljevstva, San Marina, Norveške i Luksemburga. Glasovi publike i žirija gledali su se u omjeru 50:50, dok se u polufinalnim večerima, koje su se odvile u četvrtak i petak, pitalo samo publiku.

Dora je ove godine održana na zagrebačkom Prisavlju, u prostorijama HTV-a, a naši domaćini su bili Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Valja istaknuti i da je naš izbor za pjesmu Eurovizije posebnu posvetu imao povodom 70. obljetnice ovog glazbeno-televizijskog spektakla i to kroz plesnu točku na eurovizijske hitove koju je osmislio Igor Barberić. Večer je otvorio prošlogodišnji pobjednik Dore i eurovizijski predstavnik Hrvatske 2025. godine Marko Bošnjak, a u revijalnom dijelu nastupila je grupa Magazin.

Evo kako je tekla večer:

23:10 Završeno je još jedno izdanje Dore!

23:07 "Potrudit ćemo se da Hrvatsku predstavimo najbolje što možemo", poručile su emotivne članice grupe LELEK nakon pobjede.

23:03 Hrvatsku će u Beču predstavljati grupa LELEK!

22:53 Slušamo glasove publike!

22:48 Voditelji u tzv. green roomu razgovaraju s izvođačima.

22:47 Po glasovima stručnih žirija, trenutno vodi grupa LELEK.

22:38 Stigli su rezultati glasanja! No, prvo ćemo saznati bodove koje su dodijelili stručni žiriji.

Žiri iz Ujedinjenog Kraljevstva dao je 10 bodova Lima Lenu, a 12 Noelle.

Riječki žiri deset bodova dao je grupi LELEK, a 12 Steli Rade.

Stručnjaci iz San Marina 10 bodova dali su Sergeju, a 12 grupi LELEK.

Bodove splitskog žirija pročitala je pjevačica Domenica Žuvela. Split je 10 bodova dao Cold Snapu, a 12 grupi LELEK.

Stručni žiri iz Luksemburga svojih 10 bodova dao je ToMi, a 12 grupi LELEK.

Iz Zagreba se javio Ivan Dorian Molnar. Deset bodova dodijeli su Alenu Đurasu, a 12 Steli Rade.

Norveški stručnjaci 10 bodova dali su Lani Mandarić, a 12 grupi LELEK.

Posljednji žiri jest onaj osječki. Javila se Sanja Azenić. Osijek je 10 bodova dao Devinu, a 12 Cold Snapu.

22:10 Glasanje je zatvoreno! Tijekom prebrojavanja glasova nastupa grupa Magazin. Nastup su započeli s pjesmom Nostalgija na kojoj im se pridružila i Lidija Horvat Dunjko. Pjevali su i: Na svijetu sve, Nesvjestica, Croatian Rapsody, AaAaA, Voljela sam i Opijum, a u zadnjoj pjesmi pridružuje im se i zbor.

21:55 Otvoreno je glasanje, a tijekom samo 15 minuta možete istaknuti svoje mišljenje.

21:49 To su bili nastupi svih natjecatelja!

21:45 Posljednji u natjecateljskom dijelu nastupio je bend Cold Snap s pjesmom "Mucho Macho". Energičan nastup ovog metal benda privukao je puno pozornosti.

21:42 Pretposljednja je nastupila Stela Rade s pjesmom "Nema te". Pjevačica je to koja je privukla puno pozornosti, a tome u prilog svakako ide i činjenica da je na pozornici zasvirala harmoniku te uz pjevanje i plesala.

21:38 Nastupi se bliže kraju! Voditelji naglašavaju da će se uskoro otvoriti linije za glasanje.

21:34 Glazbenik Tomislav Marić, umjetničkog imena ToMa, predstavlja se s baladom "Ledina". Radi se o vokalno zahtjevnoj i emotivnoj pjesmi, a njegova je interpretacija bila sigurna i tehnički precizna. ToMa je nastupio u prvoj polufinalnoj večeri, a tada je najviše pozornosti privukla njegova modna kombinacija koju ima i večeras. Glazbenik nosi bijelu košulju ukrašenu zlatnim aplikacijama i lancima koji se protežu preko ramena i prsa. Uz to, kombinira visoko krojene crne hlače koje dodatno naglašavaju njegovu siluetu i tvore kontrast raskošnom gornjem dijelu.

21:30 Pjesmu "Andromeda" izvodi grupa LELEK, a upravo one, po mnogim eurovizijskim znalcima, slove kao favoritkinje za pobjedu na Dori ove godine. Grupa je privukla pozornost publike moćnom i atmosferičnom pričom iza koje se krije posebna inspiracija i snažna emocija. Dodajmo i da su već nastupale na Dori, a prošle godine završile su kao četvrte.

21:29 Voditelji Baraba i Duško najavili su nastup favoritkinja - LELEK, a potom i ToMa.

21:26 I Devin slovi kao jedan od favorita, a na pozornici izvodi "Over Me". Radi se o glazbeniku i glumcu koji spaja suvremeni pop i urbane elemente, naglašavajući produkciju i energiju nastupa.

21:23 Nakon druge polufinalne večeri, posebnu pozornost privukao je i Marko Kutlić koji stoji iza pjesme "Neotuđivo". Marko je već dobro poznat na domaćoj glazbenoj sceni, a krasi ga iznimna vokalna izvrsnost.

21:21 Još šest izvođača stat će na pozornicu, a voditelji su nam otkrili da su idući Marko Kutlić i Devin.

21:17 Na pozornicu Dore stigao je i Ritam Noir. Rad se o glazbenom projektu koji spaja mediteranski ugođaj s modernim pop zvukom i naglašenom atmosferom, a publici se predstavljaju s pjesmom "Profumi di mare“.

21:13 Lana Mandarić izvodi svoju pjesmu "Tama"! Mlada pjevačica njeguje moderan pop zvuk s elementima alternativnog izričaja, a u medijima se posljednjih dana ističe i time što je i njezina majka ranije nastupala na Dori.

21:12 Voditelji su nam otkrili detalje o ovogodišnjoj Euroviziji u Beču, a potom i da će se idući na pozornicu popeti Lana Mandarić i Ritam Noir.

21:09 I istarski glazbenik Lima Len stao je na pozornicu. On se predstavlja s pjesmom "Raketa" koja je izazvala podijeljene komentare gledatelja nakon prvog polufinala. Radi se o brzoj pjesmi, a s glazbenikom pravog imena Alen Kozić nastupili su i plesači koji su na pozornici i vježbali.

21:06 Najmlađa izvođačica ovogodišnje Dore, sedamnaestogodišnja Ema Bubić nastupa sedma. Ema je na pozornici u društvu plesačica s pjesmom "Vrijeme za nas".

21:04 Voditelji Iva i Ivan otkrili su nam da idući nastupaju Ema Bubić i Lima Len.

21:00 Pjesmu "Mantra" izvodi favoritkinja mnogih Lara Demarin. Pjevačica je privukla puno obožavatelja tijekom izvedbe u drugom polufinalu, a pjesma ima dvojezične dijelove - na engleskom i hrvatskom te vrlo zahtjevan scenski nastup. Inače, Lara je sama pjesmu i napisala.

20:57 Mlada pjevačica Irma izvodi svoju pjesmu "Ni traga", a društvo joj prave plesačice.

20:53 Voditelji Iva i Ivan javljaju su se iz tzv. green rooma, a potom su Barbara i Duško najavili nastupe Irme i Lare Demarin.

20:48 Četvrti nastupa Alen Đuras koji je također dobro poznat eurovizijskoj publici. Alen se ove godine predstavlja s pjesmom "From Ashes To Flame", a njegov scenski nastup uključuje maglu. Valja istaknuti i da Alen već ima iskustvo nastupa na Euroviziji. Naime, ovaj pjevač nastupio je kao back vokal Jacquesa Houdeku 2017. godine. Hrvatska je tada zauzela 13. mjesto u finalu.

20:43 Nakon što su voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić najavili iduće nastupe, na pozornicu je došla je Noelle koja izvodi "Uninterrupted". Osječka pjevačica i plesačica dobro je poznata eurovizijskog publici jer joj ovo nije prvi nastup na Dori, a sada je na pozornicu došla u društvu plesačica te izvela pjesmu koja ima dijelove i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Dodajmo da se iza umjetničkog imena Noelle krije Ivana Crnković.

20:39 Nakon Anande, na pozornicu se penje i mladi Sergej kojeg smo upoznali u showu "The Voice Hrvatska" gdje se odmah istaknuo kao favorit. Na Dori se predstavlja s pjesmom "Scream", a prati ga suvremeni pop izričaj i energičan nastupim.

20:35 Natjecateljski dio otvara Ananda s pjesmom "Dora". Njezin scenski nastup uključuje puno plesa te uzvike.

20:26 Publici i gledateljima su se obratili voditelji Duško Ćurlić, Barbara Kolar, Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Poželjeli su dobrodošlicu gledateljima, istaknuli važnost Dore i objasnili pravila glasanja.

20:23 Nakon Marka na pozornicu su stale i plesačice koje su u čast 70. obljetnice Eurovizije, koja se odvija ove godine, plesale uz stare eurovizijske hitove: Rise Like A Phoenix, Te Deum, Euphoria, Hold Me Now, Arcade, Ziti E Buoni, Fairytale, Waterloo i Ne Partez Pas Sans Moi. Koreografiju potpisuje Igor Barberić.

20:20 Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije otvorio je prošlogodišnji pobjednik Dore i predstavnik Hrvatske na Euroviziji, Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake", a potom je otpjevao i još jedan eurovizijski hit, pjesmu "Rise Like A Phoenix" s kojom je pobijedila Austrijanka Conchita Wurst 2014. godine.

20:15 Počelo je finale Dore 2026. godine!

19:46 Voditelji Barbara Kolar i Duško Ćurlić javili su se u Dnevnik 2. Duško je istaknuo da je sve spremno za spektakl, a Barbara je istaknula da je uzbuđenje među natjecateljima veliko.

