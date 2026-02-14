Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BORAC - ZRINJSKI 3:0

Težak poraz Igora Štimca: Legenda vatrenih poražena u velikom derbiju u Bosni i Hercegovini

Mostar: Trener HŠK Zrinjski, Igor Štimac, najavio nastavak proljetne sezone
Denis Kapetanovic
Autor
Patrik Mršnik
14.02.2026.
u 18:30

U velikom derbiju 21. kola Wwin lige Bosne i Hercegovine, banjalučki Borac je na svom terenu uvjerljivo svladao Zrinjski iz Mostara s 3:0. Momčad Igora Štimca tako je doživjela težak udarac u borbi za naslov prvaka

Na Gradskom stadionu u Banjoj Luci odigran je ključni dvoboj u borbi za titulu prvaka Bosne i Hercegovine, u kojem je domaći Borac deklasirao Zrinjski rezultatom 3:0 i time pobjegao svom najvećem rivalu na osjetna četiri boda prednosti. Utakmica, koja je uoči početka nosila epitet derbija sezone, pretvorila se u jednosmjernu ulicu u drugom poluvremenu, ostavivši momčad pod vodstvom legende Vatrenih, Igora Štimca, u teškoj situaciji u nastavku prvenstva. Bio je to dvoboj u kojem su Mostarci tražili potvrdu dominacije nakon dvije ovosezonske pobjede protiv istog protivnika, no umjesto toga su doživjeli bolno prizemljenje.

Prvo poluvrijeme nije dalo naslutiti takav ishod. Igralo se oprezno, s tek nekoliko prilika na obje strane. Borac je zaprijetio već u drugoj minuti preko Jojića, dok je s druge strane Nalić testirao domaćeg vratara. Ipak, najbolju priliku propustio je Zrinjski neposredno prije odlaska na odmor. Nakon pogreške domaće obrane, gosti su se našli u situaciji tri na dva, no Vranjković se odlučio na samostalan udarac i promašio, što se kasnije pokazalo kao skup promašaj koji je usmjerio tijek utakmice.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Ključni trenuci dvoboja dogodili su se u nastavku. Domaćini su puno odlučnije ušli u drugo poluvrijeme, a do vodstva su stigli u 49. minuti. Nakon izgubljene lopte obrane Zrinjskog, Stefan Savić je sjajno uposlio kapetana Srđana Grahovca, koji preciznim udarcem s četrnaest metara pogađa za 1:0. Samo desetak minuta kasnije, Zrinjski je mislio da se vratio u igru. Mario Ćuže zatresao je mrežu, no nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, sudac Irfan Peljto poništio je pogodak zbog igranja rukom Adija Nalića u začetku akcije, što je potpuno slomilo moral gostujuće momčadi.

Nakon poništenog pogotka, Borac je preuzeo potpunu kontrolu. Pobjedu je potvrdio najbolji strijelac lige Luka Juričić, koji je u 67. minuti postigao svoj sedamnaesti pogodak sezone za 2:0, ponovno na asistenciju Stefana Savića. Apsolutni junak utakmice, Savić, okrunio je svoju izvanrednu predstavu i trećom asistencijom u sudačkoj nadoknadi, kada je omogućio šesnaestogodišnjem talentu Mateju Deketu da postigne svoj prvijenac za konačnih 3:0 i veliko slavlje u Banjoj Luci.
Ključne riječi
Igor Štimac Zrinjski Borac Banja Luka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!