Težak poraz Igora Štimca: Legenda vatrenih poražena u velikom derbiju u Bosni i Hercegovini

Na Gradskom stadionu u Banjoj Luci odigran je ključni dvoboj u borbi za titulu prvaka Bosne i Hercegovine, u kojem je domaći Borac deklasirao Zrinjski rezultatom 3:0 i time pobjegao svom najvećem rivalu na osjetna četiri boda prednosti. Utakmica, koja je uoči početka nosila epitet derbija sezone, pretvorila se u jednosmjernu ulicu u drugom poluvremenu, ostavivši momčad pod vodstvom legende Vatrenih, Igora Štimca, u teškoj situaciji u nastavku prvenstva. Bio je to dvoboj u kojem su Mostarci tražili potvrdu dominacije nakon dvije ovosezonske pobjede protiv istog protivnika, no umjesto toga su doživjeli bolno prizemljenje.

Prvo poluvrijeme nije dalo naslutiti takav ishod. Igralo se oprezno, s tek nekoliko prilika na obje strane. Borac je zaprijetio već u drugoj minuti preko Jojića, dok je s druge strane Nalić testirao domaćeg vratara. Ipak, najbolju priliku propustio je Zrinjski neposredno prije odlaska na odmor. Nakon pogreške domaće obrane, gosti su se našli u situaciji tri na dva, no Vranjković se odlučio na samostalan udarac i promašio, što se kasnije pokazalo kao skup promašaj koji je usmjerio tijek utakmice.

Ključni trenuci dvoboja dogodili su se u nastavku. Domaćini su puno odlučnije ušli u drugo poluvrijeme, a do vodstva su stigli u 49. minuti. Nakon izgubljene lopte obrane Zrinjskog, Stefan Savić je sjajno uposlio kapetana Srđana Grahovca, koji preciznim udarcem s četrnaest metara pogađa za 1:0. Samo desetak minuta kasnije, Zrinjski je mislio da se vratio u igru. Mario Ćuže zatresao je mrežu, no nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, sudac Irfan Peljto poništio je pogodak zbog igranja rukom Adija Nalića u začetku akcije, što je potpuno slomilo moral gostujuće momčadi.

Nakon poništenog pogotka, Borac je preuzeo potpunu kontrolu. Pobjedu je potvrdio najbolji strijelac lige Luka Juričić, koji je u 67. minuti postigao svoj sedamnaesti pogodak sezone za 2:0, ponovno na asistenciju Stefana Savića. Apsolutni junak utakmice, Savić, okrunio je svoju izvanrednu predstavu i trećom asistencijom u sudačkoj nadoknadi, kada je omogućio šesnaestogodišnjem talentu Mateju Deketu da postigne svoj prvijenac za konačnih 3:0 i veliko slavlje u Banjoj Luci.