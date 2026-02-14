Naši Portali
FA KUP

Manchester City bez problema protiv niželigaša do osmine finala

Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup - Fourth Round - Etihad Stadium
Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
14.02.2026.
u 18:41

Ranije u subotu u osminu finala plasirao se i West Ham United minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Burton Albiona nakon produžetka

Manchester City plasirao se u osminu finala ovogodišnjeg izdanja engleskog nogometnog FA Kupa rutinskom 2-0 domaćom pobjedom protiv četveroligaša Salford Cityja. Dorrington je autogolom u 6. minuti doveo City do rane prednosti, a prolaz je potvrdio Guehi u 81. minuti.

Iznenađenje je priredio trećeligaš Mansfield koji je kao gost sa 2-1 svladao Burnley, a prolaz su još izborili Norwich City i Southampton pobjedama protiv West Bromwich Albiona, odnosno Leicester Cityja u okršajima drugoligaša. Norwich je slavio sa 3-1, a Southampton sa 2-1 nakon produžetka.

Ranije u subotu u osminu finala plasirao se i West Ham United minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Burton Albiona nakon produžetka.

Još u petak dalje su prošli Chelsea i Wrexham, kasnije u subotu još igraju Aston Villa - Newcastle United i Liverpool - Brighton and Hove Albion, u nedjelju Birmingham City - Leeds United, Grimsby Town - Wolverhampton Wanderers, Oxford United - Sunderland, Stoke City - Fulham i Arsenal - Wigan Athletic, a u ponedjeljak Macclesfield - Brentford.
Ključne riječi
nogomet FA Kup Manchester City

