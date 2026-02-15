Naši Portali
HOĆE LI GA POSLUŠATI?

Bivši trener Spursa savjetuje Tudora: 'Moraš napaviti ono što sam ja Modriću!'

Missing Headline 2026-02-14
Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO
Autor
Željko Janković
15.02.2026.
u 13:58

Poruka za Tudora sada je slična onoj koju sam i sam koristio kada sam 2008. došao na White Hart Lane. Imali smo fantastične igrače čije je samopouzdanje bilo na dnu nakon što u prvih osam prvenstvenih utakmica nismo ostvarili nijednu pobjedu.

Harry Redknapp, bivši trener Tottenhama koji je Spurse vodio od 2008. do 2012., a u karijeri je trenirao i naše bivše reprezentativce Niku Kranjčara, Vedrana Ćorluku, Luku Modrića i Stipu Pletikosu, u svojoj je kolumni za The Sun dao nekoliko savjeta Igoru Tudoru.

- Ubrizgati prijeko potrebno samopouzdanje Tottenhamovim igračima bit će najveći zadatak za privremenog trenera Igora Tudora kada prvi put uđe u svlačionicu i upozna momčad. Spursi imaju sve preduvjete za uspjeh - vrhunski stadion i trening centar - ali unutar kluba trenutačno nitko nema vjeru da mogu napasti velike trofeje. Za sada treba zaboraviti priču o slavi. Tottenham se bori pri dnu ljestvice, a ovi igrači nisu dovedeni da bi se borili za ostanak u ligi. Ipak, svi bi trebali biti sposobni odraditi osnove i zasukati rukave kako bi klub, koji je 16. na ljestvici i samo pet bodova iznad zone ispadanja, doveli na sigurno -  piše Redknapp i nastavlja:

- Poruka za Tudora sada je slična onoj koju sam i sam koristio kada sam 2008. došao na White Hart Lane. Imali smo fantastične igrače čije je samopouzdanje bilo na dnu nakon što u prvih osam prvenstvenih utakmica nismo ostvarili nijednu pobjedu. Prvo što sam napravio bilo je podizanje morala Luki Modriću i Garethu Baleu te podsjećanje koliko su dobri, kakvu kvalitetu imaju i što mogu napraviti protivnicima. Morao sam učiniti da Modrić zaista povjeruje kako u tom trenutku nema boljeg igrača od njega u Premier ligi. I sve je krenulo od vjere. Igrači se ne smiju sramiti raditi, trčati za svakom loptom i, kad je izgube, nastaviti juriti i pritiskati. Trenutačno postoji veliki jaz između navijača i kluba - zato mnogi na tribinama zazivaju povratak Mauricija Pochettina - piše Redknapp. 
Ključne riječi
Igor Tudor Tottenham Engleska Harry Redknapp

