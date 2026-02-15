Đoković otpilio Vučića i njegov režim, poručio nešto što se neće svidjeti Srbima

Novak Đoković već je ranije donio odluku u vezi preseljenja svoje obitelji u Grčku. Srpski tenisač napustio je svoje prebivalište u Beogradu i krajem prošle godine se preselio u Atenu sa suprugom Jelenom i njihovo dvoje djece, Stefanom i Tarom. Treći tenisač svijeta prihvatio je život u Grčkoj - krajem prošle godine u Ateni je osvojio svoj 101. naslov u karijeri, a postao je i član lokalnog teniskog kluba. Međutim, preseljenje je u početku bilo privremeno, kako je Đoković u listopadu rekao za CNN Greece: "Mi, kao obitelj, pokušavamo vidjeti kako će život ovdje teći, kakvo će biti iskustvo. Prošlo je tek manje od dva mjeseca. Vidjet ćemo kako će ići, ali do sada je, kao što sam rekao, bilo vrlo pozitivno iskustvo."

Đoković i njegova obitelj i dalje žive u Grčkoj - vratio se u Atenu nakon poraza od Carlosa Alcaraza u finalu Australian Opena početkom mjeseca. Čini se da Đoković sada vidi Grčku kao svoj dugoročni dom nakon sastanka s Thanosom Plevrisom, trenutačnim ministrom za migracije i azil.

Plevris je u četvrtak na društvenim mrežama objavio fotografiju s Đokovićem.

"S velikim zadovoljstvom smo u Ministarstvu pozdravili velikog sportaša i čovjeka @DjokerNolea. Čast nam je što želi ostati sa svojom obitelji u našoj zemlji - napisao je Plevris.

Nije iznenađenje da Đoković želi ostati u Grčkoj. Tijekom svog nastupa u Ateni krajem 2025., treći igrač svijeta otkrio je da se već osjeća kao kod kuće. Nešto slično ponovio je prije nekoliko dana ističući da se osjeća kao pravi Grk...

Đokovićeva izvorna odluka da preseli svoju obitelj iz Srbije u Grčku uslijedila je nakon navoda da ga je srpska vlada uzela na zub nakon što je izrazio solidarnost sa studentskim demonstracijama protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koje su se dogodile krajem 2024. nakon urušavanja željezničke stanice u Novom Sadu, u kojem je tragično poginulo 16 ljudi.

Tada je javno izrazio podršku prosvjednicima na društvenim mrežama. „Kao netko tko duboko vjeruje u moć mladih i njihovu želju za boljom budućnošću, vjerujem da je važno da se njihovi glasovi čuju. Srbija ima ogroman potencijal, a obrazovana mladež je njezina najveća snaga.“

Ovih dana pojavila se informacija o tome da je srbijanski režim smanjio sredstva potpore tamošnjem teniskom savezu. Goran Bubanj, bivši izbornik teniske reprezentacije Srbije, u svom istupu za podcast Reketiranje, on je povezao drastično smanjenje sredstava Teniskom savezu (TSS) s Đokovićevim istupima. Prema njemu, odluka da se budžet TSS-a za 2026. smanji za pedeset milijuna dinara (oko 427.000 eura) nije financijska mjera, već politička poruka.

Koliko zapravo Đokovića briga za Aleksandra Vučića, posebice kada su financijske akrobacije bilo kakve vrste u pitanju? Teško će se srpska teniska legenda upustiti u rat s režimom, a odluka u preseljenju u Grčku sve govori!